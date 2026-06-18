飼い主さんの服と同化して甘える猫ちゃんの姿が、多くの人を癒やしています。話題の投稿は18万回以上表示され「どっちも気持ちよさそうですな」「これは擬態成功してる」とのコメントが寄せられていました。

【写真：うつ伏せで寝ていた飼い主→猫が『背中の上』に乗った結果…『驚きの光景』】

背中に乗っているのは…？

Xアカウント「猫の『とらまる』」に投稿されたのは、飼い主さんと同化していた猫ちゃんです。うつ伏せで寝ている飼い主さんの背中には、なんと猫の「とらまる」くんが乗っています。飼い主さんが茶色の服を着ていたため、キジトラのとらまるくんが見事に同化していたそうです。遠目から見たら気付かないかもしれません！

そんなとらまるくん、抱っこは嫌いなのだそう。しかし、飼い主さんのひざの上に乗って外出を阻止しようとしたり、腕にあごを乗せようと頑張る姿も見られるそうです。抱っこは苦手なのに、自分からおひざや背中、あごを乗せにいってしまうツンデレな姿に、飼い主さんへの愛を感じますね。

見事な隠れ身の術（？）にX民も爆笑

同化していたとらまるくんを見たXユーザーたちからは「完全に保護色ですねwww」「隠れ身の術ニンニン」「服と区別がつかないなんて！完璧なステルスキャット」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「猫の『とらまる』」では、とらまるくんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「猫の『とらまる』」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。