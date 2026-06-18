「猫が立った！」愛猫の貴重な瞬間を捉えた写真がXに投稿され、多くの反響を呼んでいます。そこには『猫が立った』だけでは終わらない、『思いがけない瞬間』が収められていました。投稿は450万表示、15万いいねを記録し「進化の歴史のよう」「AIじゃないだと？」「中に人が入っていそう」といったコメントが寄せられています。

【写真：『猫が立った』と思ったら→次の瞬間……まさかの『奇跡的な光景』】

きぃーちゃんが立った！

Xアカウント『アヴェマナヴ』に登場するのは、猫のきぃーちゃん。2026年2月に迷い猫だったところを保護し、お家に迎え入れたそうです。

家猫生活にもすっかり慣れてきたきぃーちゃん。そんなある日、飼い主さんが投稿したのは「きぃーちゃんが立った！」という驚きの2枚の写真でした。

そこに写っていたのは、後ろ足だけで立つきぃーちゃんの姿。すっと背筋を伸ばした立ち姿は自然で、思わず「どうなってるの？」と確認したくなります。

しかし、驚きはこれだけではありませんでした。

なんと2枚目には、立ったまま歩き出したかのような姿が収められていたのです。

立っただけでなく、まるで二足歩行しているかのようなきぃーちゃん。その自然すぎる姿に、思わず目を奪われてしまいます。

まさかの姿に「進化してるね」と反響

多くの人から注目を集めた投稿には、400件を超えるコメントが寄せられました。なかでも多かったのは「おニャかのファスナーに『YKK』って書いてませんか…？」「ただふっくらしただけでなく進化しておられるとは…！」「その内、喋るようになるかもにゃ」などの声。あまりに人間味のある姿に見えたのかもしれません。

また、「どうせAIだろうと素通りしかけたが AIじゃないだと…」という声も。それだけの驚きがあったことが伺えます。

これだけ大きな反響を受け、飼い主さんも動画を添えて「AI生成ではなくこんな感じの流れを切り抜きました。決して猫様が進化した訳ではございません」とコメント。偶然撮影された瞬間だったことを明かしています。

偶然が重なった結果、多くの人を驚かせたきぃーちゃん。たくさんの人の記憶に残るワンシーンとなったようです。

きぃーちゃんの日々の様子は、Xアカウント『アヴェマナヴ』で見ることができます。

きぃーちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「アヴェマナヴ」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。