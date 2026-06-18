高知の風土が育んだ食材の魅力を紹介する土佐のfood記です。今回は、四万十のアユです。地元の人たちを魅了する、川の恵みが生むおいしさをご紹介します。



■揚田葵衣アナウンサー

「四万十川の支流・目黒川。今日も釣り人の姿が。アユファンにとっては待ちに待った季節」

「釣れましたー？良い笑顔」

■アユ漁師・川原康司さん

「なんとか短い時間でしたけど釣れました。まあまあ良い型です。これは良く引きますね」

■揚田アナウンサー

「普段はどこで釣りを？」

■川原さん

「普段は、僕は四万十川の本流でやっていて、増水して川がだめなときは、こういった支流に入るようにしています。四万十川のアユは良く引きますね。魚体が大きいので肉付きも良いですし、川も結構強いので、その中で育ったアユですから。7月後半くらいになると27～28センチのアユがかかるようになるので、なかなか釣りのほうも楽しくなりますね」





四万十のアユの魅力について、四万十川西部漁協の理事で、「道の駅よって西土佐」の駅長でもある、林大介さんに教えてもらいます。■揚田アナウンサー「この川は、アユにとってどんな環境？」■林大介さん「ここは四万十川の支流にあたって、目黒川と言いますけど、この山の栄養分を支流でたくさん蓄えたものが、この水が四万十川本流に向いて流れていっているので、アユに関しては最高のところじゃないかなと思っています」アユは川底のコケを食べて育つため、川によって風味が変わります。山から流れ込むミネラル豊富な水は、支流から四万十川本流へ。流れが穏やかで緩やかにカーブする四万十川では、香りの強いコケが育ちやすく、そのコケを食べたアユは、うま味とともに四万十川ならではの香りをまといます。■林さん「一言でいえば、天然そのもの。このコケ（の香りが）本当においしくて、たまらない人にしたら、たまらない四万十川流域のアユに育っているんじゃないかな、そういうふうに思います」毎年9月ごろに高知県で開かれる「清流めぐり利き鮎会」。全国50以上の清流で育ったアユを食べ比べるこの大会で、四万十川のアユはこれまでに準グランプリを3回受賞。さらに、四万十川水系の北川川はグランプリに2回輝くなど、全国でも高い評価を受けています。■林さん「私から見ても、アユという本当においしい魚を、全国色々なところで獲って、おいしく食べて欲しいなというのが本音ですので、その中でやっぱり四万十川流域の魚が入ったら、やったー！って思いますよね」四万十川の恵みを受けて育ったアユ。10センチほどのものから、中には30センチを超える「尺アユ」と呼ばれる大物までいて、釣り人たちを楽しませています。では、ここで問題です。30センチほどに成長した尺アユ。これほど大きなアユは、何年生きている魚でしょうか？①1年 ②3年 ③5年正解は「①1年」。アユは「年魚」とも呼ばれ、ほぼ1年で生涯を終える魚です。30センチを超える尺アユも、10センチほどのアユも、同じ年に生まれた魚なんです。■林さん「早く産まれて良いエサがあるところで育ったアユは、尺アユ、30センチ近くになる。コケを食べて成長して、また次の代に、秋になったら卵を産む。1年だからこの成長が見えていく、それって本当にすごいよね」こうした四万十の自慢の味を守ろうと、四万十川漁業振興協議会では、アユの禁漁期に河川環境の整備にも力を入れています。毎年、場所を変えながら重機で河原の土をほぐすなど、アユが育ちやすい環境づくりを続けています。地元でも親しまれる、清流の味。「道の駅よって西土佐」の中にある「鮎市場」では、四万十川天然アユの塩焼きを味わえます。西土佐産の樫炭を使い、20分以上かけてじっくり焼き上げたアユ。土日には、50本を超える注文が入る人気メニューです。ほかにも、サクッと揚げた、アユフライやフリットも人気です。■揚田アナウンサー「おいしい！かじった瞬間、川の香りが広がりますね」■林さん「そうですね。川でできるコケ、その香りといいますか、四万十川をいま食べたと一緒なんですよね」■揚田アナウンサー「食感も皮がパリッとして、中の身がフワフワで、シンプルな塩焼きだからこそ、アユ本来のおいしさが分かりますね」■林さん「その通りだと思います。本当にお塩だけで」アユフライのお味は？■揚田アナウンサー「うんサクサク！またこれはおいしいですね」■林さん「塩焼きでは味わえん食感じゃないかなと思います」■揚田「塩コショウがかけられているから、アユの身のほんのりとした上品な甘さも引き立っておいしいです」さらに、地元のアユをより多くの人に味わってほしいと、道の駅が開発したのが「天然アユのコンフィ」。四万十の山塩やハーブとともに、 低温のオリーブオイルでじっくり煮込んだ一品です。道の駅にある「西土佐食堂」では、そのコンフィを丸ごと1匹のせた 「アユラーメン」も楽しめます。■揚田アナウンサー「アユの川の香りとハーブとオリーブオイルと、色々な上品な香りが重なっていますね」■林さん「そうでしょう。コンフィの缶詰めを買うのと、値段が変わらないので、ラーメンを提供しているような形。1つのサービス品として、このコンフィを食べてもらいたいという思いで開発したラーメンなので」■揚田アナウンサー「アユが乗った上品な洋風のラーメン、おいしいです」35年以上にわたり四万十川のアユに携わってきた林さん。アユのおいしさは、川の環境を映すバロメーターだと話します。■林さん「おいしくないアユになったら『環境が悪くなっちゅうがやね。何とかせんといかんね』というふうにもなるし、おいしいアユがとれると『これ以上汚したらいかん、おいしいアユがずっととれるような川を守っていかんといかん』という気持ちになる。これが1番分かるのがアユじゃないかなと思うんですよね。汚れとか色々なものに敏感に反応しますので、おいしいアユがとれる川を守っていくことが大切じゃないかなと思います。もう本当に四万十が大好きです！」四万十のアユ。そのおいしさは、清流と、川を愛する人たちの思いの証しです。