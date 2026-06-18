【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・後藤亮太、カメラ・山崎賢人】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）を欠場することが１７日、決定的となった。休養日明けのこの日の練習を欠席し、宿舎で治療とリハビリに専念。日本代表の広報担当は「ＭＲＩ検査をして、左膝の負傷が認められた」と公表。チームから離脱することはないが、第３戦のスウェーデン戦（２５日＝同２６日、米ダラス）の出場も絶望的。攻撃の核を欠いた中、まずは“鬼門”の第２戦に臨む。

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練習開始の合図となる円陣の輪の中に、久保の姿はなかった。オランダ戦での左膝負傷から２日間が経過したが、練習拠点に姿を見せることなく、宿舎で治療とリハビリに専念した。日本代表の広報担当は「こっち（ナッシュビル）にきてＭＲＩ検査をしてチームドクターが結果を見た。左膝の負傷が認められた」と説明。離脱はなく早期復帰に向けて治療とリハビリを進めていくとしたが、３日後に迫るチュニジア戦の出場は絶望的となった。

負傷の全治などの詳細は未公表。長期離脱こそ回避したとみられるが、数週間程度の離脱は考えられる状況で、第３戦、スウェーデン戦までの欠場も濃厚。前回カタールＷ杯は決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦を発熱で欠場する悔しさを味わい、主力として臨む今大会に懸ける思いは強かったが、まずは仲間が勝ち進むことを信じて、リハビリに専念していく。

久保不在の影響は計り知れない。オランダ戦は右シャドー（１トップ後方）で先発し、後半１２分に中村の同点弾をアシスト。卓越した技術とドリブルで攻撃の中心となり、第２次森保ジャパンの得点関与数は６得点１７アシストでチーム最多だ。同戦に右ウィングバックで先発したＭＦ堂安も「タケ（久保）のアイデアみたいなところがひとつ欠ける痛さは感じます」と話したように、攻撃の核の不在は痛手だ。

ただ、森保ジャパンは特定の戦力に固執しない戦いをしてきたこともあり「いろんなオプションがある中で『人がいない』というネガティブさは全くない。痛いのはもちろん痛いけど、考えすぎず試合に臨みたい」と堂安。代わって出場する選手が違う色を出すことで、新たな風が吹く可能性もある。

０２年日韓Ｗ杯での勝利を最後に１次Ｌ第２戦は直近５大会で３分け２敗。苦戦傾向にあるが、チーム最年長のＤＦ長友が「決勝トーナメントで帰ってこられるでしょ、タケは。それを信じて、タケのためにも絶対勝ち上がらなきゃいけない。しっかりつなげます」とチームの思いを代弁。南野、三笘のケガでの選外、主将ＭＦ遠藤の初戦前の離脱と、何度も大きな壁に直面しながら、そのたびに団結して強くなってきた森保ジャパン。大会後に訪れた苦境もまた、久保のために―と力に変え、まずは“鬼門”を打破する。（後藤 亮太）

◆久保のオランダ戦ＶＴＲ 右シャドー（１トップ後方）で先発。前半からＭＦ堂安と連係して左ウィングのＦＷハクポを封じ込めるなどハードワークを続け、０―１の後半１２分には右シャドーの位置から左サイドに入っていき、エリア内左で小刻みなタッチでボールをキープし、最後はタイミングよく右足パスを中村に送り、劇的な同点弾をアシスト。左膝負傷で後半３０分に途中交代するまで攻守で存在感を放っていた。