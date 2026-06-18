タイBL『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』U-NEXTで全話配信スタート 第1話ハイライト動画公開
遥かな古代に想いを馳せたとき、夢に現れた存在――それは呪いによって導かれた“運命”だった
タイBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』（全8話）が18日、U-NEXTにて全話独占先行レンタル配信を開始した。あわせて、主人公クンカオとシワットの関係の深まりを予感させる新たな場面写真4枚と、第1話のハイライト動画が公開された。
【写真】激しいキス！タイ発ファンタジーBL『The Cursed Love』場面写真
本作は、千年以上前に存在したとされる古代王国「タンブラリンガ」と現代を生きる若者たちの宿命が交錯する、壮大なファンタジーBLドラマ。心臓の鼓動が高まると火を生み出してしまう呪いを背負った青年・シワット（Ongsa）と、風を操る力を持つ山岳救助隊員・クンカオ(Au)。
対となる遺物〈ヨーニ〉と〈リンガ〉、その導きによって出会った2人は、衝突しながらも互いに惹かれ合い、失われた王国を目指す旅へと踏み出す。しかしその旅の先には、王国崩壊の謎、そしてどんな願いをもかなえるという秘宝〈ヴェーダの心臓〉を巡る陰謀が待ち受けていた。
新たに公開された第1話のハイライト動画と、4枚の場面写真には、不思議な引力で惹かれ合う2人の出会い、そして、水の能力者でもあるターラが2人の間に古代、そして現代でも深く関わっていることを予感させる様子が映し出されている。
壮大な世界観と神話的設定に加え、「呪い」と「愛」をテーマに描かれる切ない関係性が、本国公開時よりグローバルファンから高い支持を獲得。千年前の記憶と現在が重なり合うドラマティックな構成は、“没入感が高い”“感情を揺さぶられる”といった声が多く寄せられている。
■キャスト
クンカオ／アスニ：Au Kittipon Tippayatayarut
シワット／スリヤ：Ongsa Thitiwat Khummuang
ターラ／アポ：Thakhi Onglaor
ディーン：Leonardo Zundo
コー：Pat Chadwick
プン：Kittipoom Phosuwan
ルックワイ：Kaewthip Noranithiwan
アース：Kittidech Phuphattarawut
タークーン教授：Sarut Vichitrananda
タイBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』（全8話）が18日、U-NEXTにて全話独占先行レンタル配信を開始した。あわせて、主人公クンカオとシワットの関係の深まりを予感させる新たな場面写真4枚と、第1話のハイライト動画が公開された。
【写真】激しいキス！タイ発ファンタジーBL『The Cursed Love』場面写真
本作は、千年以上前に存在したとされる古代王国「タンブラリンガ」と現代を生きる若者たちの宿命が交錯する、壮大なファンタジーBLドラマ。心臓の鼓動が高まると火を生み出してしまう呪いを背負った青年・シワット（Ongsa）と、風を操る力を持つ山岳救助隊員・クンカオ(Au)。
新たに公開された第1話のハイライト動画と、4枚の場面写真には、不思議な引力で惹かれ合う2人の出会い、そして、水の能力者でもあるターラが2人の間に古代、そして現代でも深く関わっていることを予感させる様子が映し出されている。
壮大な世界観と神話的設定に加え、「呪い」と「愛」をテーマに描かれる切ない関係性が、本国公開時よりグローバルファンから高い支持を獲得。千年前の記憶と現在が重なり合うドラマティックな構成は、“没入感が高い”“感情を揺さぶられる”といった声が多く寄せられている。
■キャスト
クンカオ／アスニ：Au Kittipon Tippayatayarut
シワット／スリヤ：Ongsa Thitiwat Khummuang
ターラ／アポ：Thakhi Onglaor
ディーン：Leonardo Zundo
コー：Pat Chadwick
プン：Kittipoom Phosuwan
ルックワイ：Kaewthip Noranithiwan
アース：Kittidech Phuphattarawut
タークーン教授：Sarut Vichitrananda