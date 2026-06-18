畑芽育、きらめき夏ビジュ披露 『Ray』単独初表紙でまぶしいほどの透明感
俳優の畑芽育が、23日発売のファッション雑誌『Ray』2026年8月号通常版の表紙を飾る。
【画像】夏の太陽すら味方に…畑芽育のカバーガール特集も
2025年9月号での表紙から約1年ぶりに初の単独表紙でカムバックした畑。自然をバックに撮影されたキュートな1枚は、畑のピュアさと美しさが共存する、まぶしいほどの透明感を放つ表紙に仕上がっている。
カバーガール企画は「今年は何して過ごす？夏のはじまりは、畑芽育と」。飾らない笑顔とキラキラ輝くハッピーオーラでみんなを魅了する畑が、心ときめく夏の始まりを、夏の太陽すら味方につけて撮影。スペシャルインタビューも収録する。
特別版表紙はJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが飾っている。
【画像】夏の太陽すら味方に…畑芽育のカバーガール特集も
2025年9月号での表紙から約1年ぶりに初の単独表紙でカムバックした畑。自然をバックに撮影されたキュートな1枚は、畑のピュアさと美しさが共存する、まぶしいほどの透明感を放つ表紙に仕上がっている。
カバーガール企画は「今年は何して過ごす？夏のはじまりは、畑芽育と」。飾らない笑顔とキラキラ輝くハッピーオーラでみんなを魅了する畑が、心ときめく夏の始まりを、夏の太陽すら味方につけて撮影。スペシャルインタビューも収録する。
特別版表紙はJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが飾っている。