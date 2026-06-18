元TBSでフリーの安東弘樹アナウンサー（58）が14日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、現在の仕事について明かした。

1991年にTBSに入社し「アンディ」の愛称で親しまれる人気アナとなったが、2018年3月末で退社してフリーに転身した。

大のカーマニアとしても知られる。番組MCの関口宏から「TBS辞めちゃって車1本で生きてるの？」と聞かれると、「1本ではないですけど」と言いつつも「半々か3分の1くらいは車関係の仕事もいただいて」と説明。

現在は自動車ジャーナリストとしても活動し「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の選考委員も務めている。「車が好きで、いろんな車に乗って記事なんかを書いていたら、おかげさまでTBSの社員時代から（選考委員になった）。フリーランスになってもその仕事とアナウンサーと両方やらしていただいている」と語った。

愛車は「ちょこちょこ買い替えるタイプ」で現在までに乗ってきた車は何と49台。「ちっちゃい車もアメリカのでっかいSUVも、メーカーも主に日本で買える全部の国の車を買ってるんです」と車遍歴を明かしていた。