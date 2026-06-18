『ぽこ あ ポケモン』にて期間限定イベント「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」が、6月23日5時から7月8日4時59分まで開催されることが発表された。

【画像あり】たんざくを集めて星空モチーフの家具を集めよう スクリーンショット

本イベントは、ねがいごとポケモンのジラーチが街にやってくる期間限定企画。期間中にイベントを遊ぶことでジラーチがともだちになり、特別なアイテム「キラキラたんざく」を集めることで、星空をモチーフにした家具などのアイテムと交換できる。

遊び方は3ステップ。まずポケモンセンターの近くにいるジラーチに話しかけて、おねがいをきくと「たんざく」のレシピがもらえる。次にクラフトだいで「たんざく」を作り、ポケモンたちのおねがいごとをかなえると、「たんざく」が「キラキラたんざく」に変わる。最後に、集めた「キラキラたんざく」をポケモンセンターで特別な家具などのアイテムと交換する流れだ。

イベントを始めるには、ソフトの更新データVer.1.1.0をダウンロードする必要がある。あわせて、街の「大事なおねがいごと」をクリアして「ポケモンセンター」を建て直すこと、Nintendo Switch 2本体の日時を現実の日時に合わせること、インターネットに接続した状態でソフトを起動することが条件となる。タイトル画面のバージョン表示が「Ver.1.1.0」になっていればイベントが始まる。

なお、本イベントは「クラウド島」では発生しない。イベントでともだちになったポケモンは、イベント終了後も街に残る。「通信であそぶ」場合は「まっさらな街」での参加が前提となり、「見学モード」では遊べない。「まっさらな街」で「通信であそぶ」場合は、通信開始前にジラーチに話しかけて、イベントの内容を聞いておく必要がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）