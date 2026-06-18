にじさんじのコンビ「ふわぐさ」のプライズアイテムが、9月5日より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」で順次展開されることが発表された。

【画像あり】パークを全力で楽しむ2人の姿がプライズに グッズラインナップ

「ふわぐさ」は、不破湊と三枝明那によるにじさんじ所属の人気コンビ。9月5日から30日までの期間限定で、沖縄県名護市の観光テーマパーク「ナゴパイナップルパーク」とのコラボ企画に起用されており、今回はそのコラボ用に撮り下ろされた写真を使用したプライズがナムコ限定で登場する。

ラインアップは3種類。「にじさんじ ふわぐさ×パイナップルパークミニチャーム付きフロートカップホルダー」（全2種）は、約22cm×18cmのパイナップル型カップホルダーで、水に浮かべて楽しめる仕様。ミニキャラのチャームが付属する。

「にじさんじ ふわぐさ×パイナップルパーククリアタンブラー」（全3種）は、約16cm×9cmの透明なタンブラー。リゾートファッション姿の2人とミニキャラがデザインされている。

「にじさんじ ふわぐさ×パイナップルパーククリアマルチケース」（全4種）は、約12cm×7.5cmのカラビナ付きクリアケース。不破湊、三枝明那、ミニキャラ、ふわぐさの4種展開となっている。

景品は全国のナムコ店舗、およびオンラインクレーンゲーム「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」にて獲得可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）