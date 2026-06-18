Cygamesは、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』の体験版を、6月18日より対応プラットフォームで配信開始した。

【画像あり】新要素「召喚」も試せる 体験版スクリーンショット

本作は、7月9日に発売予定の『GRANBLUE FANTASY: Relink』の超大型拡張タイトル。対応機種はNintendo Switch 2、PlayStation 5、PlayStation 4、Steamで、開発はCygamesが手掛ける。

配信開始された体験版には、3つのモードが収録されている。「ストーリーモード」では『GRANBLUE FANTASY: Relink』序盤のストーリーの一部をプレイ可能。「クエストモード」ではオンラインクロスプレイ対応の全4種のクエストが用意され、3種をクリアすると出現する『赫炎たるセフィラの瞬き』では、本作の新バトルシステム「召喚」が使用できる。「チュートリアルモード」では基本操作とバトル操作を学べる。各モードのクリア報酬は、製品版発売後に受け取り可能となっている。

オープンベータテストからの変更点として、『赫炎たるセフィラの瞬き』に登場する「アクイラ・ルビードール」のHPと攻撃力の引き下げ、メインメニューのキャラクターイラスト刷新、プレイアブルキャラクター「シエテ」の使用開放などが実施された。シエテは通常のキャラクターとは異なる条件で加入する特別なキャラクターだが、本体験版では条件に関わらず試すことができる。

あわせて、最新映像「3rd トレーラー“The Journey So Far”」が公開された。前作の「2nd トレーラー」に本作の要素を加えて再編集したもので、『Relink』の物語と『Endless Ragnarok』の新たな戦いを織り交ぜた内容になっている。

本作の新ストーリーは、『Relink』のクエスト「便利屋絵巻『大いなる空を駆る黒銀の翼』」（プロトバハムート戦）をクリアし、クエスト難度CHAOSが解放されることで開始する。新バトルシステム「召喚」は、『Endless Ragnarok』のストーリー開始後に「召喚石」を入手することで、クエスト難度CHAOS以上のクエストで使用可能となる。

シングルプレイ専用の新コンテンツ「極沌空所」は、花都シードホルムに追加されるサイドクエストを進めることで第1層が解放される。サイドクエストはメインストーリー第6章（ダリ島へ移動する前）で登場し、第2層は難度HARDのクエスト、第3層は難度MANIACのクエストを進めることでそれぞれ解放される。さらなる深層は『Endless Ragnarok』のストーリーを進めることで解放される。

新たに登場する6人のプレイアブルキャラクターについては、ベアトリクスとユーステスはよろず屋シェロでキャラクター解放チケットを使用することで加入。ガランツァとマギラフリラは『Relink』の第Ø章で難度HARDのクエストを進めることでイベントが発生し、専用の解放チケットを入手できる。フラウとフェディエルは『Endless Ragnarok』のストーリーを進めることで加入する。

『Endless Ragnarok』の発売と同時に、『GRANBLUE FANTASY: Relink』本編もアップデートが実施される。ゲーム全体のバランス調整やサイドクエスト追加に加え、多数の便利機能が追加される予定。詳細は発売前日となる7月8日に公開予定のパッチノートと、同日配信予定の生放送で紹介される。

また、発売を記念して6月26日から7月12日まで「秋葉原ジャックキャンペーン」が開催される。秋葉原駅周辺の90店舗でポスターを掲示するほか、8店舗にキャラクターパネルを設置、57カ所にのぼりを設置する。対象店舗で1,000円以上購入するとオリジナルポストカード（飲食店ではオリジナルコースター）を数量限定でプレゼント。AKIHABARAゲーマーズ本店ではポップアップストアも開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）