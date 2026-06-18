さくらんぼの大玉品種「やまがた紅王」の重さを競うコンテストが山形市で開かれました。

今年のキング・オブ・紅王に輝いたのは一体どんなさくらんぼなのでしょうか。

【写真を見る】キング・オブ・紅王は誰だ！「やまがた紅王」大玉コンテスト 厳しい条件のなか優勝したさくらんぼの重さは!?（山形市）

審査員「レベル高いと思いますよ。例年よりも大きい果実が揃っている」

審査員「子どもを育てているように作っているんじゃないかなと思う。素晴らしい」

今年で４回目となったコンテストには、県内の生産者５２人が出品しました。

このコンテスト、実は出品すること自体に厳しい条件が付けられています。

大きさは横幅が３１㎜ある「４Ｌ以上」。重さや色付きなどで判断される等級も最も高い「特秀」のみが出品できます。

その「やまがた紅王」１０粒合わせた重さがもっとも重かったものが優勝となります。

藤井響樹アナウンサー「ここで問題です。きょうのコンテストで優勝した紅王の一粒の重さは一体何グラムあるでしょうか？ヒントは一般的な佐藤錦は一粒７グラムだということです」

■佐藤錦が７グラム…それより大きいから１０グラムとか？ →正解は

藤井響樹アナウンサー「こちらが１位の紅王です！大きな宝石の塊のような存在感があります。なんと一粒重さ１７．２グラムあるということ。なんと一般的な佐藤錦の２倍以上の重さがあるということなんです」

見事今年のキングオブ紅王に輝いたのは、南陽市の長谷部翔太さんの作品でした。

山形県農林水産部 園芸大国推進課 遠藤宏幸 課長

「まだやまがた紅王は県全体のさくらんぼの１％くらい（の収穫量）。どんどんこの名前と大きさ・重さ・美味しさを知ってもらって味わってもらえるように広げて頂ければ」

きょう出品されたやまがた紅王は、今週土曜日に東京の上野駅で販売されるということです。