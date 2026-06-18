18日、県内では事故が相次ぎました。

雲仙市の国道で、軽乗用車と原付バイクが衝突する事故がありました。

また諫早市長野町の交差点では、普通乗用車とトラック2台が絡む多重事故がありました。

18日午前11時頃、雲仙市国見町の国道251号の交差点で、諫早市方向に直進していた軽乗用車と対向の原付バイクが衝突しました。

警察によりますと、この事故で原付バイクを運転していた80代の女性が頭から出血するなどのケガをしましたが、病院への搬送時意識はあったということです。

軽乗用車を運転していた30代の女性にケガはありませんでした。

現場は信号機のない交差点で、警察が事故の詳しい原因を調べています。

また 諫早市長野町の交差点では午後1時前、島原道路の長野インターチェンジから川床町方向へ右折しようとした普通乗用車と、直進してきたトラックが衝突しました。

さらに ぶつかったトラックが反対車線にはみ出し、交差点で停車していた別のトラックに衝突しました。

警察によりますと、3台にはそれぞれ運転手だけが乗っていて、いずれも命に別条はないということです。