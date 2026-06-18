イオングループのスーパーマックスバリュが長崎市平和町にオープンしました。

今年3月にイオン九州に吸収合併された「ジョイフルサン」の人気商品も販売されています。

開店前にできた約500人の列。

18日、長崎市平和町にオープンしたマックスバリュです。

野菜や肉類のほか約400種類の冷凍食品など、バラエティに富んだ商品が販売されています。

（小林 勇大アナウンサー）

「毎週木曜日と土曜日には、壱岐から新鮮な魚が直接送られています」

店のコンセプトとして打ち出すのは「鮮度」。

週に2日、壱岐で獲れたタイやアジなどの鮮魚が並びます。

（客）

「イサキ、カツオ、ハマチ、1000円だったら安い」

（客）

「荷物が多いと高齢者は大変。駐車場があるとことがいい」

（客）

「アイスの種類がいっぱいある店が近くにないので助かる」

イオン九州は、3月にスーパー「ジョイフルサン」を吸収合併し完全子会社化。

長崎平和町店から約200メートル程離れた場所にあった、ジョイフルサン山里店食品館は5月末に閉店しましたが、人気商品だったトルコライスを引き続き販売しています。

（マックスバリュ長崎平和町店 西村 拓真 店長）

「(ジョイフルサン山里店は)65年間営業し、お客さんに愛されていた店だった。それを受け継ぎ進化させたい」

営業時間は午前7時から午後11時まで。

オープンを記念して、21日までは日替わりでセールが行われています。