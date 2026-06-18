交流戦6カード全て負け越しもDeNAの未来が明るい理由 正捕手流出も際立つ21歳の奮闘 新助っ人が当たりならV字回復も
松尾は投手陣とのコミュニケーションも積極的にとっている（C）産経新聞社
未来への大きな「投資」のまっただ中にあります。
交流戦を5勝13敗の借金8、11位で終えたDeNAです。交流戦は球団史上2度目となる全カード負け越し。その間のチーム防御率は4.76と投手陣が守り切れず、競り負ける場面も目立ちました。
【動画】打撃も任せろ！松尾の圧巻ホームランシーン
それでもセ・リーグ内では4位に踏みとどまり、借金10からの巻き返しにナインも燃えています。イケイケのチームカラーがうまくはまれば、大型連勝も決して夢ではないでしょう。
まずは敗因を直視したいところ。借金10の原因はどこにあるのでしょうか。
プロ野球取材歴の長いスポーツ紙のデスクは言います。
「5月12日に突然発表された、正捕手の山本祐大とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の1対2トレードが暗い影を落としているのは間違いありません。というのも、発表された後の5月15日の巨人戦から、DeNAは9カード連続勝ち越しなしと苦境にあえぎ、その間の勝敗は7勝18敗だからです」
それでも、この屈辱は「産みの苦しみ」であると、前述のデスクは言うのです。
「山本がソフトバンクに移籍後、正捕手を任されたのは2022年ドラフト1位の松尾汐恩。将来的には侍ジャパンの扇の要を担える逸材です。捕手の成長に最も必要なのは経験。松尾は今、真の正捕手になるため、様々な経験を積んでいる最中です。確かに普通は正捕手である山本との併用の中で学んでいくものですが、DeNAのフロントはいち早く独り立ちしてもらうためにも、松尾にスタメンマスクを託したのでしょう。リスクは承知で、輝かしい未来のための投資なのです」
そしてレギュラーシーズン再開後、V字回復の可能性は十分あると、前述のデスクは太鼓判を押します。強打の右打者であるエンカーナシオンと、速球派の先発右腕・ビドが来日。この2人が当たりなら、一気に上昇気流に乗る可能性もあります。
「エンカーナシオンは193センチ、113キロの巨漢で、とにかくパワーが圧巻。牧秀悟選手のコンディションが万全でない中、打点を稼ぐ役割が求められます。ビドにも最低限、先発ローテーションの一角を託したいところです。この時期、助っ人2人の補強も、フロントがAクラス入りを諦めていないからでしょう。相川監督のマネジメントにも期待したいです」
ハイアベレージを残す度会や、プロ初アーチを架けた勝又、ドラフト3位ルーキー・宮下の奮闘など、随所に光は射しています。大観衆の声援をバックに、まずは19日から、本拠地ハマスタでの阪神3連戦に臨みます。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]