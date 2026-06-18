石川県議会6月定例会が18日、閉会しました。就任後初めての本格論戦に臨んだ山野之義知事に対し、各会派からは、独自の山野カラーをさらに求める声も聞かれました。

県議会6月定例会は一般会計で496億6000万円となる補正予算案が可決され閉会しました。

就任後初めての本会議を終えた山野知事は、「緊張感を持ちながら、議員からの意見に真摯に答えることができた」と振り返りました。

山野知事「議会の最中も執行部の皆さんと様々な意見交換をしてきた。お認めいただいたとするならば、すぐに動き出せるように準備をしてきたつもり。速やかに取り組んでいきたい」

より踏み込んだ答弁求める声もある一方、肯定的な評価も

こう話す山野知事に選挙で対峙した自民党の県議からは。

自民党・福村章最高顧問「お互いに様子見ということもあって案外静かに平穏な議会だった。淡々としている、あのスタイルが山野カラーなのではないか」

一方で、より踏み込んだ答弁を求める声も上がりました。

自民党・下沢佳充県議「政策的なことはほとんど前知事がやってこられたことを本人も踏襲しているといっておられた。ただ質問戦がもう少しあってもいいかなと」

自民党・宮下正博幹事長「そこまで踏み込んだ答弁もしていない。私どもの思いと少し離れたところがあるのかなと」

第2会派のみらい石川からは、肯定的に評価する声も聞かれました。

みらい石川・盛本芳久県議「一致をしているというか、問題はなかった。それに基づいて県民のための政治をまじめにやっていっていただけると」

選挙戦から応援していた県議「さらに独自色を」

唯一、選挙戦から山野知事を支援していた喜多浩一県議は、今後さらに県全体の理解を深め独自色を打ち出してほしいと期待を込めます。

まっすぐ県民目線の会・喜多浩一県議「しっかりやれたと思っている。無難にこなしたなと。ぜひ9月議会以降は山野カラーなり独自色をしっかり出していただきたい。」

独自色を強めた県民目線の政策を今後、打ち出していくことはできるのか、引き続きその手腕が問われることになります。