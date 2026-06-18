俳優の舘ひろし（７６）が１８日、都内で行われた映画「免許返納！？」（河合勇人監督、１９日公開）の公開前夜祭に出席した。

観客から「ひろしー！」との熱烈な声援に迎えられて登壇。１９９４年公開の映画「免許がない！」（明石知幸監督）のアナザーストーリーでもある今作を「笑いあり涙あり、素晴らしい作品になっていると自負しています」とアピールした。宣伝活動では日本各地を巡り「今回は頑張りました」と胸を張った。

一方、共演する西野七瀬（３２）は「最初の方の撮影で方向性が固まっていた。でも、雑談とかはそんなに…」と言いながらも、近い距離で親密なトークを披露。舘は「今回の映画は西野くんが生命線だと思っていた。すごくコミュニケーションが取れていた」と絶賛した。西野との雑談については「世代のギャップがありますからね」と照れながらも、２０２４年に初共演した映画「帰ってきた あぶない刑事」を踏まえ「あの頃は西野くんの本質を知らなかった。もう一度『あぶない刑事』みたいなことがあれば、この距離感でいきたい」と再共演を楽しみにした。

今作は、順風満帆な俳優人生を歩んできた７０歳の南条弘（舘）をめぐる物語。腐れ縁の俳優仲間によるバイク事故をいさめたところ、そのコメントが世間から称賛されたが、「南条さんはいつ“免許返納”するんですか？」との声が上がってしまい、まだまだアクションをやりたい南条が人生最大のピンチを迎える。