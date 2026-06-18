岸和田競輪の「G1第4回パールカップ」（優勝賞金790万円）は18日、12Rで決勝を行い“絶対女王”佐藤水菜（27＝神奈川・114期）が圧巻の走りで連覇＆G17連続V。通算8度目のG1優勝を飾った。2着に仲沢春香、3着は久米詩が入った。なお6番車で出予定だった児玉碧衣は右足首捻挫のため当日欠場、このレースは6車立てで行われた。

絶対女王は揺るがなかった。圧倒的人気に推された佐藤水。最終2コーナー4番手から世界のスピードで捲ると、共にナショナルチームで活動する仲沢を簡単に捲った。

これで大会連覇と7連続G1V。「自分のタイミングを逃さないように、前と後ろを見ていた。4番手からでも問題ないと思っていた。仲沢さんとは直前も全日本（トラック）も一緒に走っていたし力差も分かっていた」とサラリと振り返った。

今回の大会ポスターに刻まれた美徳を意味する「VIRTUE」。圧倒的に人気を集める立場として常にプレッシャーがかかる。「苦しい」と吐露するが「競輪選手である以上、1着を狙っていかないと」と公営競技選手として車券に貢献する美徳を遂行する。

次はVS世界となる、ワールドシリーズ（7月27〜29日、立川）。そして、女子オールスター（8月7〜9日、佐世保）と続く。「そこ2つで力を出して戦えるように頑張りたい」と圧倒的なサトミナをまた見せてくれるはずだ。

◇佐藤 水菜（さとう・みな）1998年（平10）12月7日生まれ、神奈川県茅ヶ崎市出身の27歳。茅ヶ崎高卒。18年7月11日、114期として四日市でプロデビュー。師匠は対馬太陽（神奈川・85期、引退）。通算317戦235勝。通算取得賞金は1億7093万円。主な優勝はオールガールズクラシック（23、25、26年）、競輪祭女子王座戦（24、25年）、パールカップ（25、26年）、女子オールスター競輪（25年）、ガールズグランプリ（23、25年）。1メートル63、59キロ。血液型A。