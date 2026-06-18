南区でも運行へ

熊本市は公共交通の空白地域で運行している「AIデマンドタクシー」について、今年10月以降に南区の富合エリアと城南エリアでも運行を始める方針を示しました。

【写真を見る】10月から『AIデマンドタクシー』が富合・城南で運行へ 基本料金500円に値上げで利便性はどう変わる？

このタクシーは、乗客の予約に応じてAI（人工知能）が最適なルートを決めるもので、運賃も安いことから、路線バスの乗り入れがない公共交通空白地域などで運行されています。

熊本市内では現在、南区の天明、飽田などの西南地区と、北区の植木地区で走っています。

現在は1人300円、10月から運賃値上げ

現在の運賃は1人300円ですが、18日の市議会で担当者は。

熊本市地域交通支援課 緒續和広 課長「1人1回の乗車につき基本運賃は500円、割引運賃は300円」

市は10月以降に運賃を値上げしたうえで、新たに中学生、高校生にも割引運賃を適用する方針を示しました。

熊本市は10月以降、南区の富合・城南地区で運行を始めることで、市内全体で年間3万6000件の利用を目指すことにしています。

熊本市は「運賃を値上げすることで、1エリアあたり3台の同時運行が可能になり、利便性の向上につながる」としています。

AIデマンドタクシーって？

特徴は、公共交通の空白地域で運行し、停留所が多く、事前予約制で希望する時間帯に利用できるなどです。

現在運行している熊本市の「西南地区」の停留所の数は、公民館やスーパー、病院の前などに約340か所あります。

路線バスのような公共性を持ちつつ、タクシーのような柔軟性も持つ乗り物と言えます。