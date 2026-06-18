金曜日は梅雨前線のかかる九州を中心に雨で、激しい雨が降る所があるでしょう。関東の山沿いや北日本などでも、にわか雨がありそうです。さらに土曜日と日曜日は前線が本州付近に停滞するため、西日本から東日本ではまとまった雨となり、雨脚が強まりそうです。

【雨はいつ？どこで？】18日（金）〜20日（土）の雨と雲の予想シミュレーション

19日（金）九州を中心に激しい雨

【雨の予想】

金曜日の朝は九州南部では引き続き、雨が降るでしょう。日中から夜にかけては、九州では次第に雨の範囲が広がり、激しい雨が降る所がありそうです。また、そのほかの地域も広く大気の状態が不安定で、午後は山沿いを中心に、にわか雨があるでしょう。急な強い雨や雷雨にお気をつけください。

【金曜日の全国の天気】

金曜日は全国的に雲が多く、山沿いを中心に、にわか雨があるでしょう。ただ、関東や東海・近畿などでは晴れ間もある見込みです。

金曜日の予想最高気温

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：18℃

青森 ：24℃ 盛岡：26℃

仙台 ：24℃ 新潟：26℃

長野 ：29℃ 金沢：29℃

名古屋：33℃ 東京：31℃

大阪 ：31℃ 岡山：29℃

広島 ：28℃ 松江：29℃

高知 ：29℃ 福岡：27℃

鹿児島：27℃ 那覇：30℃



西〜東日本は25℃以上の所が多く、東京は木曜日より5℃高い31℃の予想です。

土〜日曜日は、西〜東日本でまとまった雨

土曜日は西日本から東日本で広く雨が降り、日曜日は東日本や東北南部を中心に雨となりそうです。まとまった雨が降る可能性があるため、今後の情報をご確認ください。

【週間予報（西日本）】

土〜日曜日は広く雨となりそうです。沖縄は日曜日にかけて、日差しが届くでしょう。日中の気温は25℃以上の夏日が続く見込みです。

【週間予報（東日本・北日本）】

土〜日曜日は東北から東海にかけて雨が降るでしょう。月曜日以降も曇りや雨のすっきりしない天気が続き、来週の東京の最高気温は25℃に届かず、暑さは一旦落ち着きそうです。