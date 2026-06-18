日本代表ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝の欠場が確実となった第２戦のチュニジア戦。勝てば１次リーグ突破に大きく前進する一方、敗れると窮地に立たされる大一番の先発メンバーは―。現地で取材を行う岡島智哉記者が「推奨スタメン」を選定した。

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ＭＦ南野拓実（３１）とＭＦ三笘薫（２９）不在の左シャドーに加え、右シャドー１番手の久保まで不在。厳しい戦いを強いられることは間違いないが、ここで１つ逆転の発想を。「思い切って、シャドーをなくしてしまえばいいのでは？」

オランダ戦の終盤でトライし、手応えを得た４―４―２は、十分に「あり」だ。システム変更という意味では“奇策”と捉えることもできるかもしれないが、今回選定した１１人のメンツは計算できる選手たちばかり。ＤＦライン４枚でスタートすることになれば、策略家の敵将ルナール監督を欺くことにもなるだろう。

うまくいかなかった時に、選手交代をすることなく、３バックへの移行ができるという利点もある（菅原が右ウィングバックへ、伊東＋ＦＷ１枚がシャドーの位置へ）。ただし４バックは、冨安ありきのシステム。広大な守備範囲を誇る冨安なしでは計算できない布陣と言えそうだ。

２２年カタール大会では４バックの基本布陣からスタートしたが、最終的には３バックがメインとなった。今回はその逆パターンとなっても、何ら不思議ではない。いずれにしても、オランダ戦で４バックのオプションにメドが立ったことは大きく「３も４も、どちらもいける」という利点を今後も生かしていきたいところだ。（岡島 智哉）