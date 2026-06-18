思わず守りたくなる♡【男性の本能をくすぐる】女性の特徴を3つご紹介！

「なんだか放っておけない」「そばにいてあげたい」そんなふうに、男性の本能をくすぐる女性には、意外な共通点があります。 無理して弱さを見せる必要はありませんが、自然体のなかにある“可愛らしさ”や“やわらかさ”は、男性の心を引き寄せます。そこで今回は、男性が「守りたくなる女性」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

感情を素直に表現する女性

うれしいときは笑顔を見せ、悲しいときには素直に泣く。

そんなふうに感情を素直に出せる女性は、男性にとってとても魅力的です。

「楽しんでくれているな」「信頼してくれているのかな」と感じることで、男性はより一層「そばにいてあげたい」と思うようになります。

無理に明るく振る舞わなくても大丈夫です。

あなたらしい感情表現が、相手の心に届くはずですよ。

抜けている一面がある女性

完璧すぎる女性には近づきにくい…というのが男性の本音。

だからこそ、例えば方向音痴だったり、忘れ物が多かったりと、少し抜けたところがある女性は魅力的です。

そのギャップにキュンとくる男性が多いんだとか。

「俺が助けてあげなきゃ」と思わせることで、自然と守ってあげたい気持ちを引き出せます。

ただし、やりすぎはNG。 あくまで自然体でいることがポイントです。

人を思いやれる女性

やはり一番は、相手の気持ちを思いやれる“やさしさ”。

例えば、疲れている彼に「大丈夫？」と声をかけたり、友だちの話を親身に聞いたりする行動は、男性にとって癒しになります。

「こんな子と一緒にいたら安心できそう」そんな風に感じてもらえることが、守られる存在への近道です。

根底に“思いやり”がある人は、誰から見ても魅力的ですよ。 いかがでしたか？ 今回は男性が「守りたくなる女性」についてご紹介しました。

今回ご紹介したことは、どれも特別なテクニックではなく、あなたらしさを大切にすれば自然と身につけられるものばかりです。

無理せず、肩の力を抜いて、あなたらしい恋愛を楽しんでくださいね。

ライター Ray WEB編集部