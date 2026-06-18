アメリカとイランの両大統領は17日、戦闘終結に向けた覚書に正式署名しました。原油を輸入するための重要な航路でもあるホルムズ海峡の開放が盛り込まれた内容に期待が高まる一方、不安も残ります。



トランプ大統領

「（覚書は）署名済みだ。ベルサイユで署名した」



アメリカのトランプ大統領は17日、G7サミットで訪れていたフランスで、戦闘終結に向けた覚書に署名しました。イランのペゼシュキアン大統領も署名し、画像を公開しました。





アメリカの政府高官によりますと、ホルムズ海峡を開放しイランが60日間は通航料を徴収せず、その後の管理は周辺国と協議するとしています。ただ、イラン側は「ホルムズ海峡を管理する仕組みを策定中だ」とし、サービス料を受け取る考えを示しています。戦闘終結に向けた覚書の署名を受けて・・・愛知県民（40代）「暗号通貨が上がったなと。経済状況によって市場の動きが変わったりするじゃないですか。なので、自分たちにとってはプラス」長野市民（20代）「いろいろ高いのですべて安くなってもらえればありがたい」飯綱町民（70代）「トタンを直したいと頼んだんだけど、手に入らないからペンキが。困っているんだけど、いつ入るか分からないと言われて。ちゃんとそういうものが手に入ってくれれば」期待する一方で…長野市民（80代）「本当かな？（トランプ大統領は）ころっと変わるから。きのうときょうと」東京都民（60代）「本当にこれで完全に合意が履行されるかどうかですね。このまま手放しではまだ喜べない」期待と不安は長野市にあるクリーニング店にも。ファッションケアー明和 小池正樹社長「やっと大丈夫だと思ったら急にイスラエルが攻撃始めたとか、いやいやちょっと待ってくださいよと。これでもう最終ですよって形にはしていただきたいですよね」この店では、油性のしみ抜きの溶剤の仕入れ価格が約2倍になるなど原油価格の高騰を受けて5月、一部のサービスで10パーセントから20パーセント値上げする苦渋の決断をしました。合意に向けた動きが進んだとしてもすでに決まっている洗剤などの値上げが変わることはありません。店は、洗剤の量を減らすなどさまざまな工夫をしていて一刻も早く戦闘開始前の状況に戻ることを強く願っています。