FRUITS ZIPPER・真中まな、唐突な“一言”投稿にファン騒然「焦りに焦りまくった」「通知見てめっちゃびっくり」
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの真中まなが18日、自身のSNSに投稿した“一言”が話題を集めている。
【ソロショット多数】華やかな衣装で元気いっぱいにレッドカーペットに登場したFRUITS ZIPPER
真中は同日昼すぎ、自身のXで「今度一緒に、ご飯に行きませんか？」と投稿。その後、「今まではアニメとかみてたけど、最近1人でご飯を食べることに急に飽きた笑 ダチ(ウィバースでできたあれね笑)のみんなとご飯食べたいけど、食べながらライブ配信とかしたら汚いかなぁ、もぐもぐしながら絶対めっちゃ喋るよね」と投稿の真意を明かしていた。
この突然のポストにファンは騒然。投稿には「通知見てめっちゃびっくりしたw」「どんな予定よりも最優先にする」「普通にすごいこと言ってるな」「焦りに焦りまくった僕を殴ってください」といった反響が相次いでいる。
【ソロショット多数】華やかな衣装で元気いっぱいにレッドカーペットに登場したFRUITS ZIPPER
真中は同日昼すぎ、自身のXで「今度一緒に、ご飯に行きませんか？」と投稿。その後、「今まではアニメとかみてたけど、最近1人でご飯を食べることに急に飽きた笑 ダチ(ウィバースでできたあれね笑)のみんなとご飯食べたいけど、食べながらライブ配信とかしたら汚いかなぁ、もぐもぐしながら絶対めっちゃ喋るよね」と投稿の真意を明かしていた。
この突然のポストにファンは騒然。投稿には「通知見てめっちゃびっくりしたw」「どんな予定よりも最優先にする」「普通にすごいこと言ってるな」「焦りに焦りまくった僕を殴ってください」といった反響が相次いでいる。