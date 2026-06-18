日本バスケットボール協会(JBA)は18日、『FIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選 Window3 直前合宿』に向けた男子日本代表の第2次強化合宿・追加招集メンバーを発表しました。

今回の追加招集メンバーには、10日にB1の宇都宮ブレックスと契約継続が発表されたばかりの比江島慎選手ら7人が選出。この直前合宿に向けては、すでに5日に15人の招集メンバーが発表されており、渡邊雄太選手(千葉ジェッツ)や、Bリーグチャンピオンシップ優勝の立役者となった馬場雄大選手(長崎ヴェルカ)、富永啓生選手(レバンガ北海道)らが名を連ねていました。

今回の追加発表により、アジア地区予選に向けた直前合宿のメンバーは全22人となります。

強化合宿は18日から味の素ナショナルトレーニングセンターで実施。7月3日(金)、7月6日(月)に中国、韓国で開催される「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選 Window3」のアウェー2連戦に向けて練習を行います。

▽以下、バスケットボール男子日本代表の第2次強化合宿・追加招集メンバー比江島慎(宇都宮ブレックス)高島紳司(宇都宮ブレックス)黒川虎徹(アルティーリ千葉)狩野富成(サンロッカーズ渋谷)小川敦也(宇都宮ブレックス)山ノ内勇登(オーラル・ロバーツ大学)川島悠翔(シアトル大学)