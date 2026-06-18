【ひらがなクイズ】わかったらスッキリ！ 完結編・秘密兵器に共通する2文字を完成させよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、インフラの仕組み、シリーズに幕を下ろすタイトル、そして特別な切り札という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□んでん
かんけ□□ん
ひみ□□いき
ヒント：電気をつくり、電圧を調整して送り出す設備。アニメやドラマなどのシリーズで全てのストーリーが幕を閉じる最終章。そして、ライバルに勝つためにここぞという場面まで秘密にしている強力な道具を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つへ」を入れると、次のようになります。
はつへんでん（発変電）
かんけつへん（完結編）
ひみつへいき（秘密兵器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会を支えるライフラインの基盤となる電力供給のシステムから、ファンを熱狂させてきた文芸や映像のエンターテインメント作品、さらには窮地を脱し大逆転を狙うためのとっておきの切り札までを網羅しました。共通する2文字を見つけ出した瞬間の爽快感がありましたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、インフラの仕組み、シリーズに幕を下ろすタイトル、そして特別な切り札という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□んでん
かんけ□□ん
ひみ□□いき
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正解：つへ正解は「つへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つへ」を入れると、次のようになります。
はつへんでん（発変電）
かんけつへん（完結編）
ひみつへいき（秘密兵器）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、社会を支えるライフラインの基盤となる電力供給のシステムから、ファンを熱狂させてきた文芸や映像のエンターテインメント作品、さらには窮地を脱し大逆転を狙うためのとっておきの切り札までを網羅しました。共通する2文字を見つけ出した瞬間の爽快感がありましたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)