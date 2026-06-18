松田龍平の妻・モーガン茉愛羅、第2子出産を報告！ 長男とのきょうだいショット公開「命の尊さを感じて」
俳優の松田龍平さんの妻で、モデルのモーガン茉愛羅さんは6月16日、自身のInstagramを更新。第2子出産を報告しました。
【写真】モーガン茉愛羅の第1子＆第2子
また、「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。妊娠中から温かく見守り、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。感謝の気持ちを胸に新しい日々を大切に重ねていきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します」と、感謝とこれからの決意を温かくつづっています。
ファンからは、「おめでとう」「お疲れ様」「おめでとうございます」「無事出産おめでとうございます」「無事に産まれて良かったですね」「ゆっくりお休みくださいね」「まあらもべびたんもお疲れ様」「母子共健康的何よりです」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】モーガン茉愛羅の第1子＆第2子
「無事に新しい命を迎えることができました」茉愛羅さんは「先日、無事に新しい命を迎えることができました。母子ともに健康に過ごしております」とつづり、1枚の写真を投稿。第2子と兄になった息子の足が優しく触れるモノクロの美しいきょうだいショットです。
ファンからは、「おめでとう」「お疲れ様」「おめでとうございます」「無事出産おめでとうございます」「無事に産まれて良かったですね」「ゆっくりお休みくださいね」「まあらもべびたんもお疲れ様」「母子共健康的何よりです」と、祝福の声が多く上がりました。
息子との親子ショットを披露3月13日には「息子が無事に4歳になりました」と、息子との親子ショットを公開していた茉愛羅さん。コメントでは、「おめでとう」「おめでとう御座います 素敵な一年に」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)