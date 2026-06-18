サッカーJリーグはきょう、報道機関の記者に対して極めて不適切な発言をしたとして、J2モンテディオ山形の相田健太郎社長、そしてクラブに対し、「けん責」の懲罰を決定したと発表しました。

【写真を見る】【処分】記者に「たたっ殺す」発言のモンテディオ山形・相田社長に、Jリーグが懲罰決定「J代表としてあるまじきもの」

この問題は今年2月、モンテディオ山形の相田社長が、クラブのオフィスから、新スタジアムの出資に関わる取材をしていた新聞記者に対し、電話で「たたっ殺すぞ」「火をつけるぞ」などという主旨の発言をしたものです。

■Jリーグが処分公表、その内容・理由は

クラブの発表によりますと、Jリーグは、相田社長およびモンテディオ山形に対し、いずれも始末書を提出させ将来を戒める「けん責」処分の懲罰としました。

Jリーグは処分の理由について、相田社長の発言は「Jクラブ代表としてあるまじきもの」と指摘しました。

さらに、相田社長が過去にも従業員への威圧的な言動などで厳重注意処分を受けていたことにも触れ、「コンプライアンス意識や行動上の問題が十分に改善されていない」と厳しく断じているとしています。

■クラブの責任に言及

また、クラブに対しても、過去の事案を踏まえて社長への監督強化が求められていたにもかかわらず、発言後に事実確認などの適切な対応を何ら行わなかったとして、「ガバナンスおよび内部統制体制に重大な不備があった」と認定しました。

この問題を巡っては、クラブ側が今年4月に記者会見を開き、外部調査委員会の結果を報告していました。相田社長は自らの発言を陳謝した上で続投を表明しており、役員報酬の30％を4か月間自主返納するほか、アンガーマネジメントの研修を受講するなどの社内処分がすでに下されています。

■クラブの再発防止策は

モンテディオ山形は再発防止策として、相田社長に権限が集中しないよう取締役会が定期的に社長をモニタリングする体制の構築や、関係会社（エスコン）から新たに役員を受け入れています。

モンテディオ山形は、きょうのJリーグの懲罰決定を受け、「ファン・サポーターをはじめ、関わる全ての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることを改めて深くお詫び申し上げます。コンプライアンスの重視を経営の最優先事項とし、実効性のあるガバナンス体制の再構築を推進します」などと謝罪のコメントを出しています。

■モンテディオ山形 相田社長（4月の会見時 画像）