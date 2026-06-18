英BBCがＷ杯第１節終了時のパワーランキングを発表！ １位はフランス、森保ジャパンはアジア“２番手”「ダークホースとして期待される日本には…」
現地６月11日に開幕した北中米ワールドカップは、17日にグループステージ第１節の全日程が終了。これを受けて、英公共放送『BBC』が初戦終了時点での「Ｗ杯出場全48チームのパワーランキング」を発表した。
同メディアは「大会の全48チームの初戦を取材したジャーナリストたちが集まり、全チームを１位から48位までランク付けした」と説明。その順位表で日本は15位にランクインした。アジア勢では２番手の評価で、同地域トップはトルコに２−０で勝利したオーストラリアの11位だった。
強豪オランダを相手に二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ森保ジャパンを『BBC』は次のように評している。
「敗戦濃厚の状態から勝点１をもぎ取ったのは見事だった。だが、常にダークホースとして期待される日本には、勝ち切ろうとする積極性をもう少し見せてほしかった」
なお、トップ５は１位フランス、２位イングランド、３位アルゼンチン、４位ドイツ、５位アメリカとなった。
１位：フランス（セネガルに３−１勝利）
「後半に大会前からの高評価にふさわしい圧倒的なパフォーマンスを披露した。全ポジションにタレントが揃い、優勝候補筆頭と言っていい」
２位：イングランド（クロアチアに４−２勝利）
「４得点を挙げ、さらなるゴールがあってもおかしくなかった。ハリー・ケインを中心とした攻撃陣が躍動していた。ただし、守備にはやや不安がある」
３位：アルゼンチン（アルジェリアに３−０勝利）
「リオネル・メッシがいる――それだけでチーム全体のレベルが一段と引き上げられる。その存在感とスター性こそが、アルゼンチンをトップ３に押し上げている」
４位：ドイツ（キュラソーに７−１勝利）
「初戦で７得点を叩き出すチームを無視することはできない。相手のレベルは高くなかったとはいえ、文句なしの圧勝だ」
５位：アメリカ（パラグアイに４−１勝利）
「トップ５入りはサプライズだ。パラグアイを寄せつけない完成度の高いパフォーマンスを見せた。開催国としてのサポーターの後押しもあって、勢いは増すばかりだ」
６位以下の順位は以下の通り。日本が初戦で対戦したオランダは13位で、第２戦の相手チュニジアは46位、第３戦で相まみえるスウェーデンは10位となっている。
６.ノルウェー
７.コロンビア
８.モロッコ
９.ブラジル
10.スウェーデン
11.オーストラリア
12.スペイン
13.オランダ
14.メキシコ
15.日本
16.スコットランド
17.カーボベルデ
18.ベルギー
19.エジプト
20.セネガル
21.ポルトガル
22.クロアチア
23.DRコンゴ
24.スイス
25.ニュージーランド
26.イラン
27.サウジアラビア
28.ハイチ
29.韓国
30.ウルグアイ
31.トルコ
32.オーストリア
33.コートジボワール
34.ガーナ
35.アルジェリア
36.ヨルダン
37.ボスニア・ヘルツェゴビナ
38.カナダ
39.イラク
40.エクアドル
41.チェコ
42.ウズベキスタン
43.南アフリカ
44.カタール
45.パラグアイ
46.チュニジア
47.パナマ
48.キュラソー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
同メディアは「大会の全48チームの初戦を取材したジャーナリストたちが集まり、全チームを１位から48位までランク付けした」と説明。その順位表で日本は15位にランクインした。アジア勢では２番手の評価で、同地域トップはトルコに２−０で勝利したオーストラリアの11位だった。
「敗戦濃厚の状態から勝点１をもぎ取ったのは見事だった。だが、常にダークホースとして期待される日本には、勝ち切ろうとする積極性をもう少し見せてほしかった」
なお、トップ５は１位フランス、２位イングランド、３位アルゼンチン、４位ドイツ、５位アメリカとなった。
１位：フランス（セネガルに３−１勝利）
「後半に大会前からの高評価にふさわしい圧倒的なパフォーマンスを披露した。全ポジションにタレントが揃い、優勝候補筆頭と言っていい」
２位：イングランド（クロアチアに４−２勝利）
「４得点を挙げ、さらなるゴールがあってもおかしくなかった。ハリー・ケインを中心とした攻撃陣が躍動していた。ただし、守備にはやや不安がある」
３位：アルゼンチン（アルジェリアに３−０勝利）
「リオネル・メッシがいる――それだけでチーム全体のレベルが一段と引き上げられる。その存在感とスター性こそが、アルゼンチンをトップ３に押し上げている」
４位：ドイツ（キュラソーに７−１勝利）
「初戦で７得点を叩き出すチームを無視することはできない。相手のレベルは高くなかったとはいえ、文句なしの圧勝だ」
５位：アメリカ（パラグアイに４−１勝利）
「トップ５入りはサプライズだ。パラグアイを寄せつけない完成度の高いパフォーマンスを見せた。開催国としてのサポーターの後押しもあって、勢いは増すばかりだ」
６位以下の順位は以下の通り。日本が初戦で対戦したオランダは13位で、第２戦の相手チュニジアは46位、第３戦で相まみえるスウェーデンは10位となっている。
６.ノルウェー
７.コロンビア
８.モロッコ
９.ブラジル
10.スウェーデン
11.オーストラリア
12.スペイン
13.オランダ
14.メキシコ
15.日本
16.スコットランド
17.カーボベルデ
18.ベルギー
19.エジプト
20.セネガル
21.ポルトガル
22.クロアチア
23.DRコンゴ
24.スイス
25.ニュージーランド
26.イラン
27.サウジアラビア
28.ハイチ
29.韓国
30.ウルグアイ
31.トルコ
32.オーストリア
33.コートジボワール
34.ガーナ
35.アルジェリア
36.ヨルダン
37.ボスニア・ヘルツェゴビナ
38.カナダ
39.イラク
40.エクアドル
41.チェコ
42.ウズベキスタン
43.南アフリカ
44.カタール
45.パラグアイ
46.チュニジア
47.パナマ
48.キュラソー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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