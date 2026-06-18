韓国ブランド＆モナキ、大阪駅前に集結へ…新情報が発表 『週末KOREA ハップルフェス in 大阪』【一覧】
大阪駅前で7月4日・5日に開催される『週末KOREA ハップルフェス in 大阪』に登場するブランドの第2弾ラインナップが公開された。
【画像】『週末KOREA ハップルフェス in 大阪』に登場する韓国ブランドたち
同フェスは、MBSテレビの番組『週末KOREA』が、グラングリーン大阪にて開催するPOP UP SHOPイベント。番組で紹介された人気ビューティーブランドや、関西初上陸のライフスタイル雑貨など、普段は韓国でしか見られないアイテムが手に入るチャンスとなる。
さらにステージには、レインボー・池田直人をはじめ、モナキ、美容系インフルエンサーの丸岡えつこが登場する。
・「LADOR」
2007年に韓国で誕生したヘアケアブランド。「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたブランド名には、髪の悩みに寄り添い、髪本来の美しさを引き出したいという想いが込められている。
・「ETERNAL YOU」
韓国発のライフスタイルブランド。ギフトとして贈りたくなるデザイン性と品質にこだわったアイテムを展開。「SUGAR BAG」は、K-POPファンの応援シーンでも使いやすいキャンバスバッグ。
・「BITE ME」
韓国発のペットライフスタイルブランド。“Enjoy every moment with your pet”をコンセプトに、おやつやおもちゃ、ファッションアイテム、生活雑貨など幅広い商品を展開。
・「muleboy」
韓国発の機能性サンダルブランド。“歩くこと”に追求し開発された、優れたクッション性と快適な履き心地が魅力。代表モデル「SQUARE X」は、ミニマルなデザインと軽やかな履き心地で人気を集める。
・「LIMOE」
1日、1日の小さな積み重ね」をコンセプトにしたインナービューティー＆スキンケアブランド。流行の消費ではなく、自然由来の原料や、続けやすさにこだわり、毎日の美と健康をサポートする商品を展開。今回は、人気の自然発酵酵素と韓国認証オーガニック・ノンカフェインティーを販売。
・「CAViAR PRODUCTS」
“キャビア”のように日常を少しだけ特別にするアイテムを提案するキュレーションショップ。今回は、厳選した9ブランドとともに、ソウルの“今”を届ける。
・「JOGUMAN」
韓国で大人気の恐竜キャラクター「JOGUMAN」。“ぼくらはちいさな存在。でもそれは、重要じゃないということじゃない。”というスローガンを中心に、JOGUMAN特有のユーモアやジョークを通じて、日常のささやかな楽しさやさりげない幸せを伝える。会場にはフォトスポットも用意。
・「HEART TIRAMISU」
ハートをモチーフにした印象的な世界観で注目を集めるデザートブランド。見た目のかわいらしさと特別感のあるスイーツが魅力。今回は、ブランドを象徴するティラミスを販売。
・「GOLDEN PIECE」
韓国・ソウルの漢南洞発の高級薬菓ブランド。韓国の伝統菓子・薬菓（ヤックァ）を現代的な感性で再解釈し、上質なギフトスイーツとして提案。
・「YU1L × JOY187」
多数担当する人気サロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」が本場の韓国メイクをリアルに体験できるポイントメイクブースをオープン。
・「LEGODT」
韓国発のカスタマイズタンブラーブランド。タンブラーを自分らしくデコレーションする“TUMGGU（タムク）”カルチャーを提案し、注目を集めている。
・「KOPHER」
韓国の美容整形外科「4ever」との共同開発から生まれたスキンケアブランド。医学的知見を活かし、年代ごとの肌悩みに寄り添う“肌管理スキンケア”を提案。
・「SUNTORY」
サントリーの「美食韓茶」は韓国で昔から親しまれ、現在もトレンドとして若い女性を中心に人気のある素材からヒントを得て、「ざくろ」と「あずき」をベースに、美味しく飲みやすい味わいにブレンド。
■『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の”HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』
開催日時：2026年7月4日（土）7月5日（日）11：00〜20：00（最終入場 19:45）
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
プレミアムパス：料金：770円（税込）※数量限定販売 ※別途チケットシステム手数料が110円（税込
・ステージ観覧抽選券
・韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセットつき
【画像】『週末KOREA ハップルフェス in 大阪』に登場する韓国ブランドたち
同フェスは、MBSテレビの番組『週末KOREA』が、グラングリーン大阪にて開催するPOP UP SHOPイベント。番組で紹介された人気ビューティーブランドや、関西初上陸のライフスタイル雑貨など、普段は韓国でしか見られないアイテムが手に入るチャンスとなる。
・「LADOR」
2007年に韓国で誕生したヘアケアブランド。「Laboratory（研究所）」と「adorable（愛らしい）」を組み合わせたブランド名には、髪の悩みに寄り添い、髪本来の美しさを引き出したいという想いが込められている。
・「ETERNAL YOU」
韓国発のライフスタイルブランド。ギフトとして贈りたくなるデザイン性と品質にこだわったアイテムを展開。「SUGAR BAG」は、K-POPファンの応援シーンでも使いやすいキャンバスバッグ。
・「BITE ME」
韓国発のペットライフスタイルブランド。“Enjoy every moment with your pet”をコンセプトに、おやつやおもちゃ、ファッションアイテム、生活雑貨など幅広い商品を展開。
・「muleboy」
韓国発の機能性サンダルブランド。“歩くこと”に追求し開発された、優れたクッション性と快適な履き心地が魅力。代表モデル「SQUARE X」は、ミニマルなデザインと軽やかな履き心地で人気を集める。
・「LIMOE」
1日、1日の小さな積み重ね」をコンセプトにしたインナービューティー＆スキンケアブランド。流行の消費ではなく、自然由来の原料や、続けやすさにこだわり、毎日の美と健康をサポートする商品を展開。今回は、人気の自然発酵酵素と韓国認証オーガニック・ノンカフェインティーを販売。
・「CAViAR PRODUCTS」
“キャビア”のように日常を少しだけ特別にするアイテムを提案するキュレーションショップ。今回は、厳選した9ブランドとともに、ソウルの“今”を届ける。
・「JOGUMAN」
韓国で大人気の恐竜キャラクター「JOGUMAN」。“ぼくらはちいさな存在。でもそれは、重要じゃないということじゃない。”というスローガンを中心に、JOGUMAN特有のユーモアやジョークを通じて、日常のささやかな楽しさやさりげない幸せを伝える。会場にはフォトスポットも用意。
・「HEART TIRAMISU」
ハートをモチーフにした印象的な世界観で注目を集めるデザートブランド。見た目のかわいらしさと特別感のあるスイーツが魅力。今回は、ブランドを象徴するティラミスを販売。
・「GOLDEN PIECE」
韓国・ソウルの漢南洞発の高級薬菓ブランド。韓国の伝統菓子・薬菓（ヤックァ）を現代的な感性で再解釈し、上質なギフトスイーツとして提案。
・「YU1L × JOY187」
多数担当する人気サロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」が本場の韓国メイクをリアルに体験できるポイントメイクブースをオープン。
・「LEGODT」
韓国発のカスタマイズタンブラーブランド。タンブラーを自分らしくデコレーションする“TUMGGU（タムク）”カルチャーを提案し、注目を集めている。
・「KOPHER」
韓国の美容整形外科「4ever」との共同開発から生まれたスキンケアブランド。医学的知見を活かし、年代ごとの肌悩みに寄り添う“肌管理スキンケア”を提案。
・「SUNTORY」
サントリーの「美食韓茶」は韓国で昔から親しまれ、現在もトレンドとして若い女性を中心に人気のある素材からヒントを得て、「ざくろ」と「あずき」をベースに、美味しく飲みやすい味わいにブレンド。
■『週末KOREA ハップル FES in 大阪 〜番組が選んだ20の”HOT PLACE”が集まる、韓国づくしの2日間〜』
開催日時：2026年7月4日（土）7月5日（日）11：00〜20：00（最終入場 19:45）
会場：グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた
入場無料
プレミアムパス：料金：770円（税込）※数量限定販売 ※別途チケットシステム手数料が110円（税込
・ステージ観覧抽選券
・韓国ブランド等の豪華アイテム詰め合わせセットつき