大分県九重町で17日夜、住宅の裏山が崩落し、この家に住む55歳の女性が土砂に巻き込まれ、足の骨を折る大けがをしました。現場付近では当時雨は降っておらず、町は周辺の9世帯に避難指示を出すとともに、原因の調査を進めています。

【写真を見る】雨が降っていないのになぜ？裏山が突如崩落…住人の女性が下半身埋まり大けが 「間一髪だった」救助の男性語る 大分

「足がぶらんぶらん」隣人が語る緊迫の救出劇

（加賀其昌記者）「九重町の現場です。土砂崩れによって屋根が崩れ落ちて家が大きく傾き、梁もむき出しになっています」

17日午後7時ごろ、九重町松木で幅およそ30メートル、高さ30メートルにわたって土砂崩れが発生し、住宅1棟が巻き込まれました。

警察によりますと、この家に住む55歳の女性が下半身が埋まった状態で発見され、駆けつけた警察官と住民に救助されましたが、足の骨を折るなど大けがをしました。

この家に住む30代の男性は当時外出中で無事でした。

女性の救助に協力した隣の家の住民は「膝までもないくらい埋まってたから2人で土をどけて掘り上げた。仰向けに寝てて、頭から出血があって足はぶらんぶらんって感じ。もしかすると奥さんも下敷きになっている可能性も考えられるから、間一髪だった」と当時の様子を振り返ります。

二次災害のおそれ、9世帯に避難指示

土砂崩れの影響で周辺の県道・下恵良九重線に崩れ落ちた土砂と住宅が流れ込み、現在600メートルにわたって通行止めとなっています。

九重町は9世帯30人を対象に避難指示を出し、それぞれ近所の集会場や親戚の家に避難しているということです。

大分地方気象台によりますと、現場付近では17日、ほとんど雨は降っていませんでした。防災について研究・活動している大分大学の鶴成教授は午後、現場に入りました。

（大分大学CERD・鶴成悦久センター長）「今回のように雨が降っていないなかで、どのような対策を打つかっていうのは、非常に難しいことだと思う。これから二次災害の恐れがあるということで、どう食い止めていくかというところに対策の方も練られていると思う」

（九重町・日野康志町長）「災害がこれ以上広がらないような対策と避難されている方々の負担を少しでも軽減できるような対策をとっていきたい」

雨が降っていない中、発生した今回の土砂崩れ。県などが原因について調査を進めています。