神奈川県からの発表です。

【映像】神奈川県のホームページより

「還元総額180億円相当！キャッシュレス版『かなトク！』キャンペーンを開始します

長引く物価高騰により影響を受けている消費者の皆様の負担を軽減するとともに、県内事業者の皆様を支援することを目的とした県の物価高騰対策事業、キャッシュレス版『かながわトクトクキャンペーン！（愛称:かなトク！）』を令和8年6月19日（金曜日）から開始しますので、お知らせします。

概要…県内の対象店舗において、キャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイント等を消費者に還元する

還元総額…180億円相当

ポイント等還元率…最大20%（中小企業・小規模企業20%、大手企業 10%）

キャンペーン期間…令和8年6月19日（金曜日）午前0時から予算上限に達するまで

１人あたりのポイント等の付与上限…対象のキャッシュレス決済サービスあたり 2,500円相当、1回のお支払における付与上限 1,500円相当

対象店舗…県内に所在し、キャンペーンポスター、ステッカーなどの掲示がある対象キャッシュレス決済を導入している店舗

対象となるキャッシュレス決済サービス…『イオン Pay』『au PAY』『d払い』『PayPay』『メルペイ』『楽天ペイ』」

（『ABEMA NEWS』より）