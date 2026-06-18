【FIFAワールドカップ2026】ガーナ代表 1ー0 パナマ代表（日本時間6月18日／トロント・スタジアム）

【実際の映像】スライディング飛び越え驚異の突破→劇的同点弾

土壇場で10番が大仕事をやってのけた。国を救う値千金のプレーにファンが歓喜している。

日本時間6月18日にFIFAワールドカップ2026のグループLの第1節が行われ、ガーナがパナマと対戦。一進一退の攻防が続く中で、スコアレスで後半アディショナルタイムに突入したが、“ブラック・スターズ”が土壇場で決勝ゴールをもぎ取る。違いを生み出したのは、10番を付けたアタッカーだった。

ガーナのカウンターが発動。MFアントワーヌ・セメンヨがボールを持つと、MFブランドン・トーマス・アサンテが左サイドに走り出す。そこにスルーパスが出た。広大なスペースに転がるボールに向かって、アサンテとパナマのDFホセ・コルドバの競走になる。わずか早くボールにたどり着いたのは。アサンテだった。コルドバの決死のスライディングをジャンプでかわし、最深部へ進入する。そして、右足でゴール前にパスを送った。正面を防いできたDFミゲル・ムリーリョの股下を通し、ファーサイドに走り込んだカレブ・イレンキにピタリと届けて決勝ゴールを演出した。

アサンテが成し遂げた大仕事に賛辞

解説・安永聡太郎氏は「セメンヨのパスのタイミングも素晴らしかったですけど、ここで入れ替わった」と、途中出場のアサンテが成し遂げた大仕事に賛辞を送った。

ファンもSNS上で「アサンテもよく入れ替わったし、セメンヨもよくサイドに流したな」「走り勝ったアサンテも偉い」「諦めないアサンテが作り出したゴール」と歓喜している。

アサンテは、25年ぶりにイングランド・プレミアリーグへの昇格を果たしたコヴェントリーに所属。フランク・ランパード監督のもと、モンテディオ山形やセレッソ大阪で活躍した坂元達裕と一緒にプレーしている。リーグ戦では32試合13ゴール4アシストを記録して昇格に貢献しており、調子の良さをFIFAワールドカップの初陣でも示した。

（FIFAワールドカップ2026）