まもなく本格的な海水浴シーズンが始まります。1990年代ごろには石川県内には40カ所の海水浴場がありましたが、海水浴客の減少や浜茶屋の廃業などで2023年には19カ所にまで減っていました。その後、震災の影響などで閉鎖が相次ぎ、石川県によりますと今シーズンの営業は12カ所程度になる見込みです。



18日、石川県内の海水浴場では…



テレビ金沢・平本 駿介 記者：

「こちらの海水浴場ではオープンに向けて、あちらを見ますと国や県などによる安全点検が行われています」





金沢河川国道事務所海岸課・北川 正良 課長：「排水路などで、ちょっと危険じゃないかという指摘があって、今こういう形で、基礎タイプのものと夜間の視認性がいい形の標識を付けた形で、安全性の向上を図った施設になります」

金沢河川国道事務所が、県や地元自治体と行っている河川や海岸などの安全点検です。



この日は白山市から加賀市までの5カ所で点検が行われました。



7月11日に海開きを予定する白山市の徳光海水浴場では、砂浜の陥没がないか、立ち入り禁止区域の措置が適切に行われているかなど確認をしていました。



金沢河川国道事務所海岸課・北川 正良 課長：

「海岸の方は週一回、全線にわたって利用目的を含めて、巡視をしておりますので、そういったところで日々の点検としては順次していきたいと思っています」

こちらは3年ぶりに海水浴場の開設を予定している鉢ヶ崎海水浴場。



7月18日のオープンに向けて準備が進められていました。



珠洲市観光交流課・石田 渉 観光推進係長：

「仮設のシャワー室になっています。ここでシャワーをしていただいて、こちらで着替えていただいて出てくるという施設になっております」



この場所は、シャワーやレストランなどを備えた海水浴のための施設でしたが、能登半島地震で建物が損傷し、解体されました。

今回、3年ぶりの海水浴場の開設へ向け、珠洲市が仮設のシャワー室や更衣室を設置し、海岸の整備を行いました。



珠洲市観光交流課・川角 優子 課長補佐：

「鉢ヶ崎海岸、透明度が高い鉢ヶ崎海岸での海水浴場を皆さんに楽しんでいただきたいと思っていますので、ぜひ皆さんにご家族そろって来ていただければなと思っております」



7月1日に海開きを迎える加賀市の片野海水浴場、黒崎海水浴場を皮切りに、ことしの夏は石川県内12カ所で海水浴場が開かれる予定です。

