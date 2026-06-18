日本代表ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝の欠場が確実となった第２戦のチュニジア戦（日本時間２１日）。勝てば１次リーグ突破に大きく前進する一方、敗れると窮地に立たされる大一番の先発メンバーは―。現地で取材を行う後藤亮太記者が「推奨スタメン」を選定した。

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久保不在の窮地は“久保も認めた男”が救う。シャドーの一角に推したいのは２１歳のＦＷ塩貝健人だ。久保とタイプは違うが、スピード、体の強さ、何よりも気持ちの強さは、大舞台向き。初戦は１―２の後半３９分から途中出場し、直後に同点弾が生まれた。ただ、出ただけで満足することなく「本当に次は点を取りたい」と、ギラギラとした表情で語る姿からは、何かをやってくれそうな予感が漂う。

メキシコ・モンテレイでの事前合宿中、久保は塩貝について「おもろいですよ塩貝くん。いい選手ですね、ピッチ内外で。僕とはまた違った感じでちょっと日本人っぽくないところがあって。貪欲ですし、一つ一つのプレーを真剣にやっているなというのが伝わる」と、パーソナリティーも含めて、期待を寄せていた。

久保の言葉を受けて、塩貝も「日本のエースの一人。そういった存在に僕もなっていかないといけないし、目の前にいい目標がいるのでそれを越していけるように」と発奮している。２１歳８６日で先発すれば、９８年フランスＷ杯のＭＦ中田英寿の２１歳１４３日を抜いて、最年少先発記録も更新する。絶対的なアタッカーの不在という厳しい状況だからこそ、ニュースターが誕生する瞬間を期待したい。（後藤 亮太）