ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝の欠場が確実となった第２戦のチュニジア戦（日本時間２１日）。勝てば１次リーグ突破に大きく前進する一方、敗れると窮地に立たされる大一番の先発メンバーは―。現地で取材を行う金川誉記者が「推奨スタメン」を選定した。

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サイド攻撃特化型で、久保不在の「アイデア不足」を乗り切るべきだ。５バックで守備を固めると予想されるチュニジアを攻略すべく、事前キャンプから好調の右ＷＢ菅原をキーマンに推したい。

右足のクロスはチーム屈指の精度を誇る菅原。オランダ戦でも途中出場から、５バックで守備を固めてきた相手に対し、右サイドの攻撃を活性化した。「最後の質、ボールを落ち着かせてどう攻めるかは改善点があった」と課題も捉えていた菅原を右ＷＢ、オランダ戦で右ＷＢを務めた堂安を右シャドーへ置けば、左利きの堂安が時間をつくり、外側を菅原が駆け上がってクロスを上げる姿が想像できる。またオランダ戦のように、菅原が内側を走ってマークを引きつければ、フリーとなった外の堂安からの左足クロスも期待できる。

クロスを仕留めるのは、センターＦＷと左シャドーだ。センターＦＷは上田の状態が不安な場合、絶好調の小川を配備。さらに左シャドーにはボックス内でクロスに飛び込める追加招集・町野が有効とみる。２人が潰れて左サイドにボールが流れれば、オランダ戦でＷ杯デビューゴールの左ＷＢ中村が待つ。好調な選手をシンプルに生かす起用法で、久保不在の危機を乗り切りたい。（金川 誉）