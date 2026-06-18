リトグリ結海、体調不良でイベント欠席・4人体制で出演へ 11日にはMAYUが活動休止
【モデルプレス＝2026/06/18】アーティストのLittle Glee Monsterの結海が、体調不良のため6月19日・20日に実施されるイベントを欠席することがわかった。6月18日公式サイトを通じて発表された。
【写真】父が有名Jリーガーと明かしたリトグリメンバー
公式サイトでは「メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とさせていただき、今週・来週開催予定の以下イベントに関しまして、欠席とさせていただきます」と報告。19日に開催される「Little Glee Monster Free Live 2026」や20日から29日にかけて3箇所で行われる 発売記念リリースイベントが欠席となり、「上記イベントについては、かれん・ミカ・アサヒ・miyouの4名で開催させていただきます」と伝えた。
最後には「直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません。また、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます」とし、「引き続きLittle Glee Monsterへの温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」結んでいる。
同グループは、6月11日にはMAYUが活動を休止することを発表。「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」とし、「本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、5人体制にて行わせていただきます」と明らかにしていた。（modelpress編集部）
・6月19日（金）Little Glee Monster Free Live 2026：東京 新宿・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場
・6月20日（土）「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：愛知県・イオンモール大高
・6月21日（日）「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：大阪府・ツイン21アトリウム
・6月28日（日）「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：埼玉県・エミテラス所沢
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◆結海、イベント欠席
公式サイトでは「メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とさせていただき、今週・来週開催予定の以下イベントに関しまして、欠席とさせていただきます」と報告。19日に開催される「Little Glee Monster Free Live 2026」や20日から29日にかけて3箇所で行われる 発売記念リリースイベントが欠席となり、「上記イベントについては、かれん・ミカ・アサヒ・miyouの4名で開催させていただきます」と伝えた。
◆リトグリ、11日にはMAYUが活動休止
同グループは、6月11日にはMAYUが活動を休止することを発表。「本人の体調回復を最優先に考え、医師の助言も踏まえたうえで、MAYUは一定期間、活動を休止させていただくこととなりました」とし、「本日以降の今後の活動につきましては、当面の間、5人体制にて行わせていただきます」と明らかにしていた。（modelpress編集部）
◆結海が欠席する公演
・6月19日（金）Little Glee Monster Free Live 2026：東京 新宿・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場
・6月20日（土）「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：愛知県・イオンモール大高
・6月21日（日）「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：大阪府・ツイン21アトリウム
・6月28日（日）「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：埼玉県・エミテラス所沢
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