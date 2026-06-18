シュレーゲル・スイス中銀総裁 介入に関しては全体の状況を見て判断している シュレーゲル・スイス中銀総裁 介入に関しては全体の状況を見て判断している

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シュレーゲル・スイス中銀総裁

エネルギー価格は依然として戦争状況によって左右されている

必要に応じて、外国為替市場への介入準備はより高まっているが、以前より高いか低いかを言うのは難しい

介入に関しては全体の状況を見て判断している

スイスフランは前回の会合以降、やや減価している

多くの要因が為替レートに影響を与えており、これにはECBとの金利差や、我々の介入準備の高まりが含まれる

地政学的リスクや通商を巡る不確実性は高い

今後の展開は中東の情勢次第である

今回の中東における緊張緩和が、一時的なものに過ぎない可能性も排除できない

我々はフォワードガイダンスを行わず、会合ごとに決定を下す

スイス国内において、インフレの二次的影響は見られていない

金融環境は3月時点よりも緩和している

現時点では、金利について行動を起こす必要はない

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