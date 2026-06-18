シュレーゲル・スイス中銀総裁 介入に関しては全体の状況を見て判断している
シュレーゲル・スイス中銀総裁
エネルギー価格は依然として戦争状況によって左右されている
必要に応じて、外国為替市場への介入準備はより高まっているが、以前より高いか低いかを言うのは難しい
介入に関しては全体の状況を見て判断している
スイスフランは前回の会合以降、やや減価している
多くの要因が為替レートに影響を与えており、これにはECBとの金利差や、我々の介入準備の高まりが含まれる
地政学的リスクや通商を巡る不確実性は高い
今後の展開は中東の情勢次第である
今回の中東における緊張緩和が、一時的なものに過ぎない可能性も排除できない
我々はフォワードガイダンスを行わず、会合ごとに決定を下す
スイス国内において、インフレの二次的影響は見られていない
金融環境は3月時点よりも緩和している
現時点では、金利について行動を起こす必要はない
エネルギー価格は依然として戦争状況によって左右されている
必要に応じて、外国為替市場への介入準備はより高まっているが、以前より高いか低いかを言うのは難しい
介入に関しては全体の状況を見て判断している
スイスフランは前回の会合以降、やや減価している
多くの要因が為替レートに影響を与えており、これにはECBとの金利差や、我々の介入準備の高まりが含まれる
地政学的リスクや通商を巡る不確実性は高い
今後の展開は中東の情勢次第である
今回の中東における緊張緩和が、一時的なものに過ぎない可能性も排除できない
我々はフォワードガイダンスを行わず、会合ごとに決定を下す
スイス国内において、インフレの二次的影響は見られていない
金融環境は3月時点よりも緩和している
現時点では、金利について行動を起こす必要はない