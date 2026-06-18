ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７１ｂｐ やや拡大
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７５、伊７１ｂｐ やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.933
フランス 3.681（+75）
イタリア 3.638（+71）
スペイン 3.353（+42）
オランダ 3.054（+12）
ギリシャ 3.605（+67）
ポルトガル 3.299（+37）
ベルギー 3.478（+55）
オーストリア 3.181（+25）
アイルランド 3.101（+17）
フィンランド 3.285（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.933
フランス 3.681（+75）
イタリア 3.638（+71）
スペイン 3.353（+42）
オランダ 3.054（+12）
ギリシャ 3.605（+67）
ポルトガル 3.299（+37）
ベルギー 3.478（+55）
オーストリア 3.181（+25）
アイルランド 3.101（+17）
フィンランド 3.285（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）