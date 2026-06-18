ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７５、伊７１ｂｐ　やや拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.933
フランス　　　3.681（+75）
イタリア　　　3.638（+71）
スペイン　　　3.353（+42）
オランダ　　　3.054（+12）
ギリシャ　　　3.605（+67）
ポルトガル　　　3.299（+37）
ベルギー　　　3.478（+55）
オーストリア　3.181（+25）
アイルランド　3.101（+17）
フィンランド　3.285（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）