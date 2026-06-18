中東情勢の悪化を背景に全国的に「ナフサ問題」が様々な分野で表面化していますが、高知県内でも食品トレーやインクが不足するなど影響が続いています。



高知市のよどやドラッグ高知一宮店ではモノクロのスナック菓子が販売されていました。

パッケージの表には「石油原料節約」の文字、そして裏側にも「一人でも多くのお客様にお届けするため、印刷に使うインクの量を押さえています」と記載されています。





また、ゴミ袋を販売しているコーナーを訪れてみると、一部欠品している商品が。棚には中東情勢の不安定化に伴う内容が記載されていました。塗料やプラスチック製品などの原料となるナフサは、中東情勢の影響で供給が不安定な状況が続いています。県民に生活への影響を聞きました。■県民「手袋がない。価格が以前に戻るのか疑問」「建築資材もそうだがバスタブが入らず困っている」「早く元に戻ってほしい」一方、こんな声も。■県民「贅沢しすぎたぶん、これからは節約しないと。価格は変わらないから。」ナフサの供給不安定による影響は県内の卸業者にも出ています。■卸業者「こちらの商品は4月以降入ってこなくて、お客様に迷惑をかけている状況。」高知市弘化台にある食品トレーなどを扱うモダンパック高知は、店内の様々な商品が工場の製造停止や販売制限の影響を受けて品薄となっていました。需要がありながら提供できない状況に店長は。■モダンパック高知・店長「経験のない状況で、どうしたらいいか・・・」現在、カラーインクを使った製品を中心にクラフトテープやセロハンテープ、梱包に使う袋なども、発注しても仕入れができないということです。今後の見通しについては。■モダンパック高知・店長「見通しはまだ分からない状況。メーカーなどを変え、価格が変動するも商品を届けることに尽力している」アメリカとイランは日本時間の6月18日、戦闘終結に向けた覚書に正式署名し、ホルムズ海峡は直ちに封鎖を解除するとの情報が入っています。3月以降、中東情勢の影響をさまざま受けてきた日本。私たちの暮らしが以前の状態に戻るまでにはまだ少し時間がかかりそうです。