梅雨に多発　その頭痛やだるさは「気象病」かも　“1000万人”が抱える悩み　今すぐできる“耳マッサージ”で改善【医師監修】

「雨が降る前に頭痛がする」「台風が近づくと体が重くなる」

こうした天候の変化に伴う不調は「気象病（天気痛）」と呼ばれ、潜在的な患者は国内で約1,000万人にのぼると推計されており、決して珍しい不調ではありません。

特に女性や、乗り物酔いをしやすい人に多いのが特徴です。

そして、梅雨の時期に特に発症しやすいのです。

今回、中路幸之助医師（医療法人愛晋会中江病院 内視鏡治療センター）の監修で、「気象病（天気痛）」についてまとめました。

梅雨の時期は症状が出やすい

気象病の症状は多岐にわたります。

頭痛、めまい、倦怠感、眠気、古傷や関節の痛み、さらには気分の落ち込みや不安感など…。

気象病のセルフチェックとしては、

「雨の前に体調が悪くなる」

「季節の変わり目に不調が出る」

「耳の詰まり感がある」などが挙げられ、複数当てはまる場合は注意が必要です。

では、なぜ気象病を発症するのでしょうか？

最大の原因は、気圧の急激な変化です。そして、その背景にあるのが「自律神経の乱れ」です。

天気の変化、特に気圧の急激な変動によって自律神経のバランスが崩れると、さまざまな不調が引き起こされます。

梅雨の時期は、低気圧が続き、日照時間も少なくなるため、これらの症状が出やすくなるのです。

内耳が気圧の低下に過剰反応

耳の奥にある内耳は気圧の変動を感知するセンサーの役割を持っています。

気象病の人はこのセンサーが敏感で、気圧の低下に過剰に反応するのです。

研究では、気象病の人は内耳センサーの感受性が一般の人より高い傾向があると報告されています。

気圧が下がると内耳が「おや、嵐が来るぞ、危険だ！」と脳に過剰なアラートを送ります。すると自律神経が暴走し、アドレナリンが出すぎて頭痛がしたり、逆に副交感神経が優位になりすぎて泥のように眠くなったりします。

また、新幹線がトンネルに入ったときや、飛行機で耳がツンとするのが苦手な人は、気象病になりやすい傾向があるとされています。

理由は同様に、気圧変化に対する内耳の感度が高いからです。

つまり、「乗り物酔いしやすい」「気圧変化に敏感」、この2つは、実は同じ体質の裏返しとも言えます。

「耳マッサージ」が有効

気象病特有の対策として有効なのが耳のケアです。

「耳マッサージ」を行うことで、内耳の血流が改善し、気圧変化への過敏な反応を和らげることができます。

耳まわりの血行を良くすると、内耳のセンサーが暴走しにくくなります。

・耳の上部をつまみ、上・横・下へ各5秒引っ張る

・横に引っ張ったまま、後ろへゆっくり5回まわす

・耳を上下からパタンと折り曲げて5秒キープ

・手のひらで耳全体を覆い、30秒じんわり温める

「頭痛ーる」などの気圧予報アプリを使えば、気圧が下がるタイミングを事前に把握することも出来ます。

予防のための３つの基本

しかし、発症後よりも「予防」が効果的です。

セルフケアの基本は「整える・動かす・温める」の3つです。

まず生活リズムを整えることが重要で、毎日同じ時間に起きて朝の光を浴びることで体内時計をリセットできます。起床後にコップ1杯の水を飲むことも血流改善に効果的です。

次に、軽い運動を取り入れましょう。ウォーキングやストレッチを1日10〜20分行うだけで、自律神経の切り替えがスムーズになります。

さらに、38〜40度のぬるめのお湯にゆっくり浸かる入浴は、副交感神経を働かせ、リラックスと睡眠の質向上に役立ちます。

気象病は目に見えにくいものの、多くの人が悩んでいる病気です。原因を理解し、生活習慣を整えることで症状を軽くすることは十分に可能です。3つの基本（整える・動かす・温める）を意識しながら、天気に左右されにくい体づくりを目指しましょう。

※この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。