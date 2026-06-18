FUJIO ONISHI

初めまして！この春にABCテレビに入社した一年目PR部員のI西です。今回のナイショスクープでは、私の同期である新人アナウンサーの二人を紹介していきたいと思います！

今年の新人アナウンサーは、東京都出身と山梨県出身の二人。初めての大阪での暮らしに「馴染めているかな…」と密かに心配をしていたのですが、そんな心配はどこへやら。すでに関西弁が移りそうなほど大阪の街に溶け込み、楽しんでいる二人です！！

お披露目会見の1日に密着！

６月１１日（木）、ABCテレビ本社で２０２６年度入社の新人アナウンサー、枝廣二葉と瀧口美咲の「初鳴き」を控えたお披露目会見が開催されました。今回は、フレッシュ過ぎる二人の初会見の裏側に迫りました。

午前１０時４５分、枝廣アナ、瀧口アナが待機する控室を覗いてみると、ソワソワと緊張している様子。

「少しでも緊張をほぐしたい！」と思い、初鳴きの日に向けて用意をしていた名前入りのたすきをサプライズでプレゼント。１００点満点のリアクションで二人の表情に笑顔が増え、私まで嬉しくなりました。

会見でまさかのモノマネ披露！

午前１１時、ついに会見が始まりました。枝廣アナ、瀧口アナ、そして研修を担当した乾アナが登壇し、枝松アナも隣で見守ります。新人アナウンサー二人の自己紹介やアナウンサーを目指したきっかけなど、熱い思いが語られました。

質疑応答では、二人の趣味や特技についての質問が飛び交いました。実はこの二人、特技が「モノマネ」なんです！実際に枝廣アナは大先輩である枝松アナのある口癖を、瀧口アナはポケモンのニャースのモノマネを披露し、会場は大きな笑いに包まれました。その後も、様々な質問に対して次々と笑いを誘う二人を見て、同期としてとてもたのもしく感じました。

青空の下で写真撮影！

会見終了後の撮影会では、青空の下で最高の笑顔を見せる二人。記者の皆さんと一緒に私もカメラを持って撮影会に参戦。二人の眩し過ぎる笑顔にシャッターを押す手が止まりませんでした…！

順調に進んでいる様子の撮影会ですが、実は裏で「強風」との戦いが繰り広げられていました。少しでも新人アナウンサーに風を当てまいと、風上に立ちはだかったのはエビシー、乾アナ、枝松アナ。身を挺して風を食い止める先輩方の優しさを感じました。

皆さん、私が「過ぎる」という言葉を散りばめていたことにお気づきでしょうか？これは余談なのですが、６月より「なるみ・岡村の過ぎるTV」のPR担当となりました！新人アナウンサーの二人が出演する日も近いかもしれません…！その日までには、”頼りになり過ぎる”PR部員と呼ばれるように全力で頑張ります！

▼執筆者プロフィール

I西…春からPR部に配属された新入社員。大阪生まれ大阪育ち、コテコテの関西弁使いです。会社近くのカフェのロイヤルミルクティーにドはまり中。飲み過ぎないように絶賛自制中です…