息子を監禁した疑いで、父親や「神のお告げの取次者」を名乗る男らが逮捕された事件で、この男の母親も新たに逮捕されました。母親は逮捕前の取材で、「監禁なんかしていない」と話していました。

■「それには理由があるの」

19歳の少年を監禁した疑いで18日に逮捕された村上恵美容疑者（75）は逮捕前、取材に応じていました。

――お母さんとしては監禁はしていない

村上恵美容疑者（75）

「していませんよ、そんなこと。何を言っているの。ばかばかしい、何を言っているんだと。監禁なんかしていません。どうやって監禁するの、何を言っているんだろうと。それには理由があるの。監禁なんかしていません」

――男の子を助けようとしていた

村上恵美容疑者（75）

「そうですよ、頼まれて。あんな子は引き受けたくない、と言ったのに」

■経営悪化時に助言…「先生」と呼び心酔か

「神のお告げの取次者」を自称する村上有容疑者の精神支配によって、起きたとみられる監禁事件。監禁被害にあったのは、19歳の少年です。

これまでに逮捕されていたのは、その父親である辰己勝容疑者と家族、主犯格とされる自称「神のお告げの取次者」村上有容疑者とその家族らです。そして18日、新たに村上容疑者の母・恵美容疑者が逮捕されました。

被害者の父親の辰己勝容疑者は、奈良県で建築関係の会社を経営していました。数年前に経営が悪化した時に、「神のお告げの取次者」を名乗る村上有容疑者の助言を受けたといいます。

それ以降、勝容疑者は有容疑者のことを「有先生」と呼び、心酔していたとみられます。

◇

そして、勝容疑者の息子は更生の名目で、神奈川県に住む有容疑者の元へ。

――他人の子ども

村上恵美容疑者（75）

「そうですよ」

――それでも気にかけてあげようと思ったのは

村上恵美容疑者（75）

「人助け。私たちは何でも、病気でも何でも分かるから、そういうことをやってきたので、それであれしたんだけど、親がうちに頼み込んできて、うちは断りたかったの、やめた方がいいって言っていたの」

――受け入れるのを

村上恵美容疑者（75）

「要するにそうです」

■下着姿にしたのは「逃げるから」一方で「監禁していません」

その後、19歳の少年は有容疑者の元から逃げたということです。しかし、勝容疑者に見つかり、横浜市にある少年の姉・桜容疑者の自宅に監禁されたとみられています。

桜容疑者の自宅は有容疑者の自宅に隣接。有容疑者が所有していたとみられています。

有容疑者らは、少年を下着姿にして、財布や携帯電話を没収していたということです。少年を下着姿にしたことについて、恵美容疑者は…

村上恵美容疑者（75）

「裸にしたのがまずかったらしい。でも逃げるからだったの。口がうまいから、見張っていないと逃げていっちゃう。それでパンツだけにして。監禁なんかしていませんよ。だって逃げようと思えば逃げられるじゃん」

――家にカギ

村上恵美容疑者（75）

「かけていません」

――部屋にカギ

村上恵美容疑者（75）

「かけていません」

■有容疑者から「会長」と呼ばれていたか

恵美容疑者は、家族で経営する会社の代表とみられ、有容疑者から「会長」と呼ばれていたということです。

警察の捜査の過程で、有容疑者が「会長がいないと話が進まない」などと話したことから、恵美容疑者が監禁の意思決定に関わっていたとみられることが明らかになり、逮捕に至ったということです。

村上恵美容疑者（75）

「青天のへきれきで、なんでこんなことになるの。本当にびっくり。えらい迷惑。うちにとっては大変なこと。うちは真面目に、普通にみなさんのあれをやっているのに、うちは被害者。全然、監禁なんかしていません」

警察は、恵美容疑者の認否を明らかにしていません。