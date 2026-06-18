　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 378(　　 378)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　60(　　　60)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2588(　　2588)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1168(　　 674)
　　　　　 　 　12月限　　　　　25(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 197(　　 157)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7613(　　4575)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　64(　　　18)
　　　　　 　 　 9月限　　　 69377(　 32301)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1239(　　 733)
　　　　　 　 　12月限　　　　 147(　　 123)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3107(　　1223)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　58(　　　40)
　　　　　 　 　 9月限　　　 46298(　 25336)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 476(　　 476)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4027(　　4027)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 640(　　 640)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 473(　　 473)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　 18116(　 18116)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース