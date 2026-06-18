主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 378( 378)
TOPIX先物 9月限 60( 60)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 28( 28)
日経225ミニ 9月限 2588( 2588)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1168( 674)
12月限 25( 19)
TOPIX先物 9月限 197( 157)
日経225ミニ 7月限 7613( 4575)
8月限 64( 18)
9月限 69377( 32301)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1239( 733)
12月限 147( 123)
日経225ミニ 7月限 3107( 1223)
8月限 58( 40)
9月限 46298( 25336)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 174( 174)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 476( 476)
8月限 35( 35)
9月限 4027( 4027)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 640( 640)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 37( 37)
日経225ミニ 7月限 473( 473)
8月限 13( 13)
9月限 18116( 18116)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 378( 378)
TOPIX先物 9月限 60( 60)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 28( 28)
日経225ミニ 9月限 2588( 2588)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1168( 674)
12月限 25( 19)
TOPIX先物 9月限 197( 157)
日経225ミニ 7月限 7613( 4575)
8月限 64( 18)
9月限 69377( 32301)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1239( 733)
12月限 147( 123)
日経225ミニ 7月限 3107( 1223)
8月限 58( 40)
9月限 46298( 25336)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 174( 174)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 7月限 476( 476)
8月限 35( 35)
9月限 4027( 4027)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 640( 640)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 37( 37)
日経225ミニ 7月限 473( 473)
8月限 13( 13)
9月限 18116( 18116)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース