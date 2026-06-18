　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3554(　　1694)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2099(　　2065)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2201(　　2167)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　67(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1344(　　1062)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 268(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 474(　　 377)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4287(　　4287)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 960(　　 338)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1644(　　 384)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2388(　　2288)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 574(　　 452)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1815(　　 949)
　　　　　 　 　12月限　　　　　46(　　　28)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 421(　　 217)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　9065(　　3841)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 119(　　　39)
　　　　　 　 　 9月限　　　 69036(　 35594)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1130(　　 816)
　　　　　 　 　12月限　　　　　60(　　　52)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2869(　　 973)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　79(　　　47)
　　　　　 　 　 9月限　　　 34769(　 20517)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 484(　　 484)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　61(　　　61)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4542(　　4542)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 553(　　 553)
　　　　　 　 　12月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 9月限　　　 20562(　 20562)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース