主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3554( 1694)
TOPIX先物 9月限 2099( 2065)
日経225ミニ 9月限 2201( 2167)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 67( 0)
TOPIX先物 9月限 1344( 1062)
日経225ミニ 9月限 100( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 268( 0)
TOPIX先物 9月限 474( 377)
日経225ミニ 9月限 4287( 4287)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 960( 338)
TOPIX先物 9月限 1644( 384)
日経225ミニ 9月限 2388( 2288)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 574( 452)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1815( 949)
12月限 46( 28)
TOPIX先物 9月限 421( 217)
日経225ミニ 7月限 9065( 3841)
8月限 119( 39)
9月限 69036( 35594)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1130( 816)
12月限 60( 52)
日経225ミニ 7月限 2869( 973)
8月限 79( 47)
9月限 34769( 20517)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 484( 484)
8月限 61( 61)
9月限 4542( 4542)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 553( 553)
12月限 20( 20)
日経225ミニ 7月限 290( 290)
8月限 9( 9)
9月限 20562( 20562)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3554( 1694)
TOPIX先物 9月限 2099( 2065)
日経225ミニ 9月限 2201( 2167)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 67( 0)
TOPIX先物 9月限 1344( 1062)
日経225ミニ 9月限 100( 0)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 268( 0)
TOPIX先物 9月限 474( 377)
日経225ミニ 9月限 4287( 4287)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 960( 338)
TOPIX先物 9月限 1644( 384)
日経225ミニ 9月限 2388( 2288)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 574( 452)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1815( 949)
12月限 46( 28)
TOPIX先物 9月限 421( 217)
日経225ミニ 7月限 9065( 3841)
8月限 119( 39)
9月限 69036( 35594)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1130( 816)
12月限 60( 52)
日経225ミニ 7月限 2869( 973)
8月限 79( 47)
9月限 34769( 20517)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 484( 484)
8月限 61( 61)
9月限 4542( 4542)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 553( 553)
12月限 20( 20)
日経225ミニ 7月限 290( 290)
8月限 9( 9)
9月限 20562( 20562)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース