　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10394(　 10322)
　　　　　 　 　12月限　　　　　74(　　　74)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 10314(　 10314)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7819(　　7819)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 9月限　　　227842(　227842)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4956(　　4956)
　　　　　 　 　12月限　　　　　84(　　　84)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7221(　　7221)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5366(　　5366)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 145(　　 145)
　　　　　 　 　 9月限　　　104391(　104391)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 240(　　 185)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1232(　　1232)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6712(　　6712)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 594(　　 589)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1445(　　1373)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 652(　　 652)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3248(　　3230)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 734(　　 695)
　　　　　 　 　12月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1633(　　1633)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 197(　　 197)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4700(　　4700)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 260(　　 260)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 705(　　 705)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3163(　　3163)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5426(　　5426)
　　　　　 　 　12月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9364(　　9364)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4744(　　4744)
　　　　　 　 　 9月限　　　 88754(　 88754)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 195(　　 143)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　93(　　　93)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1349(　　1349)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 295(　　 295)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 120(　　 120)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 104(　　 104)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 165(　　 165)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 680(　　 680)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース