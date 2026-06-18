外国証券 先物取引高情報まとめ（6月18日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10394( 10322)
12月限 74( 74)
TOPIX先物 9月限 10314( 10314)
日経225ミニ 7月限 7819( 7819)
8月限 21( 21)
9月限 227842( 227842)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4956( 4956)
12月限 84( 84)
TOPIX先物 9月限 7221( 7221)
日経225ミニ 7月限 5366( 5366)
8月限 145( 145)
9月限 104391( 104391)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 240( 185)
TOPIX先物 9月限 1232( 1232)
日経225ミニ 7月限 21( 21)
8月限 4( 4)
9月限 6712( 6712)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 594( 589)
TOPIX先物 9月限 1445( 1373)
日経225ミニ 7月限 652( 652)
9月限 3248( 3230)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 734( 695)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 1633( 1633)
日経225ミニ 7月限 197( 197)
8月限 30( 30)
9月限 4700( 4700)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 260( 260)
TOPIX先物 9月限 705( 705)
日経225ミニ 9月限 3163( 3163)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5426( 5426)
12月限 52( 52)
TOPIX先物 9月限 9364( 9364)
日経225ミニ 7月限 4744( 4744)
9月限 88754( 88754)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 195( 143)
TOPIX先物 9月限 93( 93)
日経225ミニ 9月限 1349( 1349)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 295( 295)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 120( 120)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 104( 104)
TOPIX先物 9月限 165( 165)
日経225ミニ 7月限 46( 46)
8月限 3( 3)
9月限 680( 680)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10394( 10322)
12月限 74( 74)
TOPIX先物 9月限 10314( 10314)
日経225ミニ 7月限 7819( 7819)
8月限 21( 21)
9月限 227842( 227842)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4956( 4956)
12月限 84( 84)
TOPIX先物 9月限 7221( 7221)
日経225ミニ 7月限 5366( 5366)
8月限 145( 145)
9月限 104391( 104391)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 240( 185)
TOPIX先物 9月限 1232( 1232)
日経225ミニ 7月限 21( 21)
8月限 4( 4)
9月限 6712( 6712)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 594( 589)
TOPIX先物 9月限 1445( 1373)
日経225ミニ 7月限 652( 652)
9月限 3248( 3230)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 734( 695)
12月限 16( 16)
TOPIX先物 9月限 1633( 1633)
日経225ミニ 7月限 197( 197)
8月限 30( 30)
9月限 4700( 4700)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 260( 260)
TOPIX先物 9月限 705( 705)
日経225ミニ 9月限 3163( 3163)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5426( 5426)
12月限 52( 52)
TOPIX先物 9月限 9364( 9364)
日経225ミニ 7月限 4744( 4744)
9月限 88754( 88754)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 195( 143)
TOPIX先物 9月限 93( 93)
日経225ミニ 9月限 1349( 1349)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 111( 111)
TOPIX先物 9月限 295( 295)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 120( 120)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 104( 104)
TOPIX先物 9月限 165( 165)
日経225ミニ 7月限 46( 46)
8月限 3( 3)
9月限 680( 680)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース