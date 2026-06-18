　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 13774(　 12224)
　　　　　 　 　12月限　　　　 374(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13990(　 12915)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 13702(　 11702)
　　　　　 　 　 8月限　　　　2021(　　　21)
　　　　　 　 　 9月限　　　231243(　231230)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10702(　 10456)
　　　　　 　 　12月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 15839(　 14689)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6092(　　6092)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 154(　　 154)
　　　　　 　 　 9月限　　　137697(　137690)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1595(　　1082)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 877(　　 782)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5968(　　5968)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1597(　　1161)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3926(　　2666)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 153(　　 153)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 9月限　　　　7653(　　7615)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3607(　　2546)
　　　　　 　 　12月限　　　　 196(　　　13)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4029(　　3607)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 9月限　　　　9435(　　9435)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2646(　　1682)
　　　　　 　 　12月限　　　　 122(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4015(　　3731)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 8月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6615(　　6615)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　9253(　　9179)
　　　　　 　 　12月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 17641(　 17641)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　6655(　　6655)
　　　　　 　 　 9月限　　　 85810(　 85804)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1086(　　 723)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 424(　　 424)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 445(　　 430)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3358(　　1369)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 508(　　 493)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1378(　　1378)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　59(　　　59)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース