外国証券 先物取引高情報まとめ（6月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13774( 12224)
12月限 374( 69)
TOPIX先物 9月限 13990( 12915)
日経225ミニ 7月限 13702( 11702)
8月限 2021( 21)
9月限 231243( 231230)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10702( 10456)
12月限 78( 78)
TOPIX先物 9月限 15839( 14689)
日経225ミニ 7月限 6092( 6092)
8月限 154( 154)
9月限 137697( 137690)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1595( 1082)
TOPIX先物 9月限 877( 782)
日経225ミニ 7月限 36( 36)
9月限 5968( 5968)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1597( 1161)
TOPIX先物 9月限 3926( 2666)
日経225ミニ 7月限 153( 153)
8月限 1( 1)
9月限 7653( 7615)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3607( 2546)
12月限 196( 13)
TOPIX先物 9月限 4029( 3607)
日経225ミニ 7月限 41( 41)
8月限 14( 14)
9月限 9435( 9435)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2646( 1682)
12月限 122( 0)
TOPIX先物 9月限 4015( 3731)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
8月限 1000( 0)
9月限 6615( 6615)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9253( 9179)
12月限 12( 12)
TOPIX先物 9月限 17641( 17641)
日経225ミニ 7月限 6655( 6655)
9月限 85810( 85804)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1086( 723)
TOPIX先物 9月限 424( 424)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 445( 430)
TOPIX先物 9月限 3358( 1369)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 508( 493)
TOPIX先物 9月限 1378( 1378)
日経225ミニ 7月限 59( 59)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 13774( 12224)
12月限 374( 69)
TOPIX先物 9月限 13990( 12915)
日経225ミニ 7月限 13702( 11702)
8月限 2021( 21)
9月限 231243( 231230)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10702( 10456)
12月限 78( 78)
TOPIX先物 9月限 15839( 14689)
日経225ミニ 7月限 6092( 6092)
8月限 154( 154)
9月限 137697( 137690)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1595( 1082)
TOPIX先物 9月限 877( 782)
日経225ミニ 7月限 36( 36)
9月限 5968( 5968)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1597( 1161)
TOPIX先物 9月限 3926( 2666)
日経225ミニ 7月限 153( 153)
8月限 1( 1)
9月限 7653( 7615)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3607( 2546)
12月限 196( 13)
TOPIX先物 9月限 4029( 3607)
日経225ミニ 7月限 41( 41)
8月限 14( 14)
9月限 9435( 9435)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2646( 1682)
12月限 122( 0)
TOPIX先物 9月限 4015( 3731)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
8月限 1000( 0)
9月限 6615( 6615)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9253( 9179)
12月限 12( 12)
TOPIX先物 9月限 17641( 17641)
日経225ミニ 7月限 6655( 6655)
9月限 85810( 85804)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1086( 723)
TOPIX先物 9月限 424( 424)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 445( 430)
TOPIX先物 9月限 3358( 1369)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 508( 493)
TOPIX先物 9月限 1378( 1378)
日経225ミニ 7月限 59( 59)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース