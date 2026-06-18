「日経225オプション」7月限プット手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯7万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 6( 2)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万250円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万500円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯7万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース