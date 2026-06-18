「日経225オプション」7月限コール手口情報（18日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 321( 125)
SBI証券 171( 77)
楽天証券 19( 15)
BNPパリバ証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 8( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯7万1125円コール
取引高(立会内)
野村証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
楽天証券 31( 31)
SBI証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 321( 125)
SBI証券 171( 77)
楽天証券 19( 15)
BNPパリバ証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 8( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯7万1125円コール
取引高(立会内)
野村証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
楽天証券 31( 31)
SBI証券 11( 11)
BNPパリバ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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