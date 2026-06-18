「日経225オプション」7月限コール手口情報（18日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1292( 252)
SBI証券 100( 66)
三菱UFJ証券 40( 40)
UBS証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
BNPパリバ証券 19( 19)
楽天証券 29( 15)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
バークレイズ証券 940( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯7万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
BNPパリバ証券 49( 49)
SBI証券 33( 11)
UBS証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
BNPパリバ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯7万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
BNPパリバ証券 43( 43)
楽天証券 34( 26)
SBI証券 27( 13)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
三菱UFJ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 4( 4)
サスケハナ・ホンコン 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 36( 36)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1292( 252)
SBI証券 100( 66)
三菱UFJ証券 40( 40)
UBS証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
BNPパリバ証券 19( 19)
楽天証券 29( 15)
松井証券 15( 15)
フィリップ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
バークレイズ証券 940( 0)
みずほ証券 100( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 99( 99)
BNPパリバ証券 49( 49)
SBI証券 33( 11)
UBS証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯7万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
BNPパリバ証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯7万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯7万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
BNPパリバ証券 43( 43)
楽天証券 34( 26)
SBI証券 27( 13)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
三菱UFJ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 4( 4)
サスケハナ・ホンコン 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 36( 36)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース