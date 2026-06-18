　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯7万2000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1292(　 252)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 100(　　66)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　40(　　40)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　35(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　19(　　19)
楽天証券　　　　　　　　　　　　29(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
フィリップ証券　　　　　　　　　10(　　10)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　10(　　10)
マネックス証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 940(　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　 100(　　 0)

◯7万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　99(　　99)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　49(　　49)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　33(　　11)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯7万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　48(　　48)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　36(　　36)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯7万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)

◯7万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 104(　 104)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　43)
楽天証券　　　　　　　　　　　　34(　　26)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　13)
ソシエテジェネラル証券　　　　　13(　　13)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)

◯7万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　41(　　41)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　36(　　36)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース