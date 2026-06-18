元SDN48で歌手の光上せあら（38）が18日、膵臓（すいぞう）に腫瘍が見つかったことを自身のブログで明かした。

15日の投稿では、腫瘍マーカーに引っかかり、医師からは「黒い影が見える」などと指摘されていたと明かしていた。

「MRIの結果を聞いてきました」と題したこの日の投稿では、「ちょっと、今MRIの結果きいてきたのだけど、、ショックすぎて、、言葉が出ないよ…」と、失望感を記した。

「誤解のないように先にお伝えしておくと悪性腫瘍ではなかった。それだけでホッとした」。わずかながら安堵感を示しながらも、「けど、膵臓に腫瘍はあったーしかも4つも」と公表した。

原因については「でも思い当たる節しかない」と明かした。詳しくは別投稿で説明するとし、「添加物は摂りすぎないでと言われたからやっぱり添加物って腫瘍の原因だよね…気をつける、、」と、ショックを隠しきれない様子だった。

光上は11年、AKB48の姉妹グループSDN48に、3期生として加入。12年に事実上の解散となり、所属メンバー全員が卒業した。19年に一般男性と結婚。20年に女児、21年に男児を出産した。